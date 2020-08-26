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Son dakika haberi | Bakan Selçuk'tan '' açıklaması: 31 Aralık'a kadar ertelendi

Son dakika haberi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 'tan 'daki selin ardından açıklama geldi. Bakan Selçuk, "Giresun’da 31 Aralık'a, SGK’ya verilecek prim belgelerinin süresi 15 Aralık’a ertelendi." dedi.

Giriş Tarihi: 26.8.2020 09:49 Son Güncelleme: 26.8.2020 10:11 ABONE OL
Son dakika haberi | Bakan Selçuk'tan 'Giresun' açıklaması: 31 Aralık'a kadar ertelendi

Son dakika haberi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Giresun'da SGK prim ödeme süresi 31 Aralık'a, SGK'ya verilecek prim belgelerinin süresi 15 Aralık'a ertelendi." açıklamasında bulundu.

BORÇLARIN ÖDEME SÜRESİNİ UZATIYORUZ


Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 22 Ağustos'ta Giresun'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle SGK prim ödeme süresinin uzatıldığını açıkladı. Selçuk, "Giresun ili ve ilçelerinde faaliyet gösteren işverenler ve sigortalılar tarafından SGK'ya 2020 temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve başvuru verilme süresini 15 Aralık 2020 tarihine; bu aylara ait primler ile ödenmesi gereken taksitler ve sel tarihinden önce oluşmuş olan prim borçlarının ödeme süresini de 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıyoruz" dedi.

Bakan Selçuk, ayrıca 31 Mart 2021'e kadar yazılı başvuru yapılması halinde ödeme süreleri ertelenen prim borçlarını 24 aya kadar faizsiz taksitlendirme imkanı getirildiğini bildirdi. Sel felaketinden etkilenenlerin yanında olduklarını belirten Selçuk, "Yaraların sarılması en büyük amacımız. Afette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum" dedi.

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Son dakika haberi | Bakan Selçuk'tan 'Giresun' açıklaması: 31 Aralık'a kadar ertelendi
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