SON DAKİKA Altın fiyatları bugün hareketlendi! 1 Eylül Kapalıçarşı'dan güncel çeyrek, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları canlı takip et

Güncel ve canlı altın fiyatları, piyasaların ikinci işlem günü geride kalırken de son dakika hareketliliğini sürdürüyor. Altının nabzının attığı yer olarak gösterilen Kapalıçarşı'dan güncel rakamlar geliyor. Gram altının fiyatı bugün yükseldi ve 467 TL bandında ilerliyor. Herkesin bildiği gibi, Kovid-19 salgını nedeni ile ile altın fiyatları son yılların en yüksek rakamlarına ulaştı. Özellikle, son beş aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı, geçtiğimiz ay rekor üstüne rekor kırmıştı. Fiyatlar değişiklik gösterdiği için aşağıdaki sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

1 EYLÜL UZMAN YORUMLARI: ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ YOKSA YÜKSELİR Mİ?

Durum böyle olunca da, 'Çeyrek, ata ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Eylül ortalarına doğru TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Haberimizden, 1 Eylül 2020 Salı gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.