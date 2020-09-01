SON DAKİKA Altın fiyatları bugün hareketlendi! 1 Eylül Kapalıçarşı'dan güncel çeyrek, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları canlı takip et

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SON DAKİKA bugün hareketlendi! 1 Eylül 'dan güncel çeyrek, tam, 22 ayar bilezik ve fiyatları canlı takip et

hakkında son dakika gelişmeleri piyasaların ikinci işlem gününde de takip ediliyor. Bu doğrultuda, piyasalarının nabzının attığı 'dan da güncel rakamlar geliyor. Gram altının fiyatı, yaşadığı yükselişe bağlı olarak 467 TL bandında ilerliyor. Çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da yükseliş içerisinde bulunuyor. Peki, 1 Eylül çeyrek, yarım, ata ve fiyatları ne kadar, bugün kaç TL? Güncel altın fiyatları düşer mi yoksa yükselir mi? İşte, uzman yorumları ve 22 ayar bilezik, gram, yarım, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları son dakika...

Giriş Tarihi: 1.9.2020 19:57 Son Güncelleme: 1.9.2020 19:57 ABONE OL
SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün hareketlendi! 1 Eylül Kapalıçarşı'dan güncel çeyrek, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları canlı takibi

Güncel ve canlı , piyasaların ikinci işlem günü geride kalırken de son dakika hareketliliğini sürdürüyor. Altının nabzının attığı yer olarak gösterilen 'dan güncel rakamlar geliyor. Gram altının fiyatı bugün yükseldi ve 467 TL bandında ilerliyor. Herkesin bildiği gibi, Kovid-19 salgını nedeni ile ile son yılların en yüksek rakamlarına ulaştı. Özellikle, son beş aydır yüksek olan gram ve fiyatı, geçtiğimiz ay rekor üstüne rekor kırmıştı. Fiyatlar değişiklik gösterdiği için aşağıdaki sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

1 EYLÜL UZMAN YORUMLARI: ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ YOKSA YÜKSELİR Mİ?

Durum böyle olunca da, 'Çeyrek, ata ve gram bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, eşliğinde alış satış fiyatlarının Eylül ortalarına doğru TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Haberimizden, 1 Eylül 2020 Salı gününe ilişkin güncel, canlı ve bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün hareketlendi! 1 Eylül Kapalıçarşı'dan güncel çeyrek, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları canlı takibi

ATA ALTIN

  • Alış: 3.119,00
  • Satış: 3.143,90

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 3.100,00
  • Satış: 3.147,00

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün hareketlendi! 1 Eylül Kapalıçarşı'dan güncel çeyrek, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları canlı takibi

GRAM ALTIN

  • Alış: 467,23
  • Satış: 467,33

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün hareketlendi! 1 Eylül Kapalıçarşı'dan güncel çeyrek, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları canlı takibi

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.513,60
  • Satış: 1.541,00

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün hareketlendi! 1 Eylül Kapalıçarşı'dan güncel çeyrek, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları canlı takibi

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 759,10
  • Satış: 769,10

TAM ALTIN

  • Alış: 2.991,72
  • Satış: 3.051,07

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün hareketlendi! 1 Eylül Kapalıçarşı'dan güncel çeyrek, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları canlı takibi

BU HAFTA BORSA VE DOLAR KAYBETTİRDİ, ALTIN VE AVRO KAZANDIRDI

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,84, dolar/TL yüzde 0,07, değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 1,16, avro/TL yüzde 0,94 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.083,14, en yüksek 1.118,24 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,84 azalarak 1.100,55 puandan tamamladı.

'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,16 kazanımla 461,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,12 artışla 3.061,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 740,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 748,00 liraya çıktı.

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün hareketlendi! 1 Eylül Kapalıçarşı'dan güncel çeyrek, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları canlı takibi

Bu hafta ABD doları yüzde 0,07 değer kaybederek 7,3400 liraya gerilerken, avro yüzde 0,94 artışla 8,7170 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,29, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,29 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,63 ile hisse senedi fonları ve fon sepeti fonları oldu.

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün hareketlendi! 1 Eylül Kapalıçarşı'dan güncel çeyrek, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları canlı takibi

TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİRECEK KEŞFİN ARDINDAN BÜYÜK SÜRPRİZ 'ALTIN' OLUR MU?

Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedilmesinin Türkiye'de tarihin akışını değiştireceğini belirterek "Türkiye asıl büyük sürprizi önümüzdeki yıllarda altın madenciliği alanında yapabilir. Yer altı kaynaklarımızı ekonomiye kazandırırsak Türkiye küresel güç haline gelebilir" ifadelerini kullandı.
Yücel, yazılı açıklamasında, söz konusu keşifte emeği geçen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) mühendislerine, çalışanlarına ve onlara bu olanağı sağlayanlara teşekkür etti.

Türkiye'nin enerji alanında dışa bağımlılığını azaltacak bu gelişmenin yaşanmasında Milli Enerji ve Maden Stratejisi'nin katkısının büyük olduğunun altını çizen Yücel, "Bu tarihi buluşla Milli Enerji ve Maden Politikası meyvelerini vermeye başlamıştır. Kimsenin bu başarıyı küçümsemeye hakkı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Doğal gaz keşfinin yer altı kaynaklarını ülkeye kazandırmaya çalışan diğer sektörleri de olumlu yönde etkileyeceğini vurgulayan Yücel, sadece enerji sektöründe değil, madencilik sektöründe de keşfin domino etkisi yaratacağını belirtti.

Yücel, yer altı kaynaklarının keşfedilmesi amacıyla madencilik faaliyetlerine de hız verileceğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Bu müjdeli haber altın üreticileri olarak bizim de çalışma, azim ve kararlılığımızı artırdı. Türkiye asıl büyük sürprizi önümüzdeki yıllarda altın madenciliği alanında yapabilir. Yer altı kaynaklarımızı ekonomiye kazandırırsak Türkiye küresel güç haline gelebilir. Bunu gerçekleştirmek için inatla aramalara hız vermeliyiz. Bugün doğal gaz bulundu. Yarın bakır bulunur, öbür gün altın bulunur. Yeter ki aramalar konusundaki kararlılığımızı kaybetmeyelim." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün hareketlendi! 1 Eylül Kapalıçarşı'dan güncel çeyrek, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları canlı takibi

Yücel, Türkiye'nin kurtuluşunun yer altı kaynaklarından geçtiğine dikkati çekerek "Madencilik alanında yıllık 25 milyar dolar, enerjide 40 milyar dolar dışa bağımlıyız. Bu yükten kurtulursak Türkiye, enerji ve madencilik alanında küresel bir oyuncu haline gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE, ALTIN İHTİYACININ TAMAMINI ÜRETECEK KAPASİTEYE SAHİP"

Türkiye'nin 6 bin 500 ton altın potansiyelinin bulunmasına rağmen bunun sadece 1500 tonunun rezerve dönüştürüldüğüne işaret eden Yücel, 405 milyar dolara karşılık gelen bu potansiyelin görmezden gelinemeyeceğini belirtti.

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün hareketlendi! 1 Eylül Kapalıçarşı'dan güncel çeyrek, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları canlı takibi

Yücel, salgın sürecinde altının, ülkelerin ekonomileri için stratejik önemini artırdığına değinerek şöyle devam etti:

"2020'de 44 ton altın üretmeyi hedefliyoruz. Bunun parasal karşılığı 2,6 milyar dolardır. Bu hedef gerçekleşirse Türkiye'de madencilik üretiminde ekonomiye sağlanan katkıda altın madenciliği ilk sıraya yükselecek. İkinci sırada kömür, üçüncü sırada mermer yer alacak. Ne yazık ki yıllık altın ihtiyacımızın sadece yüzde 20'sini ülkemizde üretiyoruz. Oysa altın ihtiyacımızın tamamını ülkemizde üretecek potansiyele de, teknolojiye de, bilgi ve birikime de sahibiz."

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