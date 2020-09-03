SON DAKİKA! Bakan Selçuk duyurdu: 5 milyon TL ek kaynak gönderildi...

Son dakika haberi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Giresun'daki sel sonrası ek yardımı açıkladı. Selçuk, " Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 5 milyon lira daha ek kaynak gönderdik." dedi.