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SON DAKİKA! Bakan Selçuk duyurdu: 5 milyon TL ek kaynak gönderildi...

Son dakika haberi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 'daki sel sonrası ek yardımı açıkladı. Selçuk, " Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 5 milyon lira daha ek kaynak gönderdik." dedi.

AA
Giriş Tarihi: 3.9.2020 10:28 ABONE OL
Son dakika haberi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Giresun'daki sel sonrası ek yardımı açıkladı. Selçuk, " Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 5 milyon lira daha ek kaynak gönderdik." dedi.
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SON DAKİKA! Bakan Selçuk duyurdu: 5 milyon TL ek kaynak gönderildi...
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