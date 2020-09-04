Son dakika haberi | Emekliye en az 625 TL promosyon fırsatı! Emekli promosyon ücreti ne kadar?

TABAN TUTARA YENI ZAM

Emekliler, promosyonda taban tutarların daha da artırılmasını istiyor. Konu Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından da gündeme taşındı. Dernek, "Banka promosyonlarına bir artış daha yapılsın. Promosyon için bir komisyon kurulsun ve bütün taraflar masada olsun" açıklaması yaptı.