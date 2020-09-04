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haberi | Emekliye en az 625 TL promosyon fırsatı! promosyon ücreti ne kadar?

maaş ve promosyon miktarları ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Emekli aylıklarında taahhüt süresi dolanlara ve yeni maaş bağlananlara promosyon fırsatı devam ediyor. Emeklilere promosyon ile en az 625 TL verilirken, kampanyalarla miktarı artırmak mümkün. Peki ücreti nasıl artılır? Bankalar nasıl promosyon ödemesi yapıyor? İşte emekli maaş ve promosyonlarıyla ilgili ...

Giriş Tarihi: 4.9.2020 08:59 Son Güncelleme: 4.9.2020 09:02 ABONE OL
Son dakika haberi | Emekliye en az 625 TL promosyon fırsatı! Emekli promosyon ücreti ne kadar?
Son dakika haberi: Emekliye promosyon fırsatı sürüyor. Bankalar emeklilere çeşitli kampanyalar sunuyor. Tüm emekliler promosyon ile 3 yılda bir ek gelir elde ediyor. Uygulama ilk kez 2017'de başlarken, 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ya da yeni emekli aylığı bağlananlar başvurusunu yapıp promosyonunu alabiliyor.
Son dakika haberi | Emekliye en az 625 TL promosyon fırsatı! Emekli promosyon ücreti ne kadar?

SGK'nın bankalarla yaptığı protokol kapsamında taban tutar, maaşı bin 500-2 bin 500 lira arasında olanlarda 625, üstünde olanlarda 750 lira olurken; bu ödemelerden yararlanmak için sadece '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermek yeterli oluyor.

Son dakika haberi | Emekliye en az 625 TL promosyon fırsatı! Emekli promosyon ücreti ne kadar?

EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ARTIRILIR?

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; Bazı bankalar ise kampanyalarla tutarı artırıyor. İsteyenler bu imkanlardan yararlanabiliyor. Ancak şartları iyi araştırmak gerekiyor. Ek ürün koşulu aramaksızın bin-bin 200 lira ödeme yapanlar olduğu gibi, belirli koşullara uyanlara 2 bin 550 liraya varan promosyon verenler de var.

Son dakika haberi | Emekliye en az 625 TL promosyon fırsatı! Emekli promosyon ücreti ne kadar?

TABAN TUTARA YENI ZAM

Emekliler, promosyonda taban tutarların daha da artırılmasını istiyor. Konu Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından da gündeme taşındı. Dernek, "Banka promosyonlarına bir artış daha yapılsın. Promosyon için bir komisyon kurulsun ve bütün taraflar masada olsun" açıklaması yaptı.

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Son dakika haberi | Emekliye en az 625 TL promosyon fırsatı! Emekli promosyon ücreti ne kadar?
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