Son dakika haberi | Emekliye en az 625 TL promosyon fırsatı! Emekli promosyon ücreti ne kadar?

SGK'nın bankalarla yaptığı protokol kapsamında taban tutar, emekli maaşı bin 500-2 bin 500 lira arasında olanlarda 625, üstünde olanlarda 750 lira olurken; bu ödemelerden yararlanmak için sadece '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermek yeterli oluyor.
EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ARTIRILIR?
Takvim Gazetesi'nin haberine göre; Bazı bankalar ise kampanyalarla tutarı artırıyor. İsteyenler bu imkanlardan yararlanabiliyor. Ancak şartları iyi araştırmak gerekiyor. Ek ürün koşulu aramaksızın bin-bin 200 lira ödeme yapanlar olduğu gibi, belirli koşullara uyanlara 2 bin 550 liraya varan promosyon verenler de var.
TABAN TUTARA YENI ZAM
Emekliler, promosyonda taban tutarların daha da artırılmasını istiyor. Konu Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından da gündeme taşındı. Dernek, "Banka promosyonlarına bir artış daha yapılsın. Promosyon için bir komisyon kurulsun ve bütün taraflar masada olsun" açıklaması yaptı.