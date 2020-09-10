Haberler Ekonomi Haberleri Bazı kanatlı hayvan, koyun ve arı türleri tescillendi

Bazı kanatlı hayvan, koyun ve arı türleri tescillendi Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün (TAGEM) başvurusu üzerine bazı kanatlı hayvan, koyun ve arı türleri tescil edildi.

AA Giriş Tarihi: 10.9.2020 10:22 ABONE OL