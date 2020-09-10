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Haberi: 10 Eylül bugün ne kadar? Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatlarının haftanın dördüncü gününde, hareketli bir grafik çiziyor. Hal böyle olunca, 22 ayar bilezik, gram, tam, cumhuriyet, ata ve çeyrek ile ilgili haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu noktada küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar, güncel ve canlı altın fiyatları bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Uzmanlardan ise sık sık, ‘altın düşecek mi, artacak mı?’ yorumları geliyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 10 Eylül Çarşamba bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet,

Giriş Tarihi: 10.9.2020 18:35 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Altın fiyatları 10 Eylül bugün ne kadar? Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından olarak takip ediliyor. Yatırımcılar, hemen her gün güncel ve canlı altın fiyatlarına bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Özellikle sabah saatlerinden başlayan hareketlilik ise bugün ne kadar? sorusunun araştırılmasına neden oluyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Eylül bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, ne kadar? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 10 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA

Altın düşer mi daha da yükselir mi sorusunun yanıtı merak edilirken altın fiyatları uzman yorumları araştırılmaya başlandı. İşte canlı rakamlar ve analist yorumları ile son durum...

10 EYLÜL GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Kuyumcularda en çok ilgiyi göre gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatındaki son durum şöyle;

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları 10 Eylül bugün ne kadar? Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 423,78

SATIŞ: 440,16

22 AYAR BİLEZİK CANLI

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.125,60

SATIŞ: 3.146,50

ATA ALTIN CANLI

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.116,00

SATIŞ: 3.163,00

CUMHURİYET ALTIN CANLI

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları 10 Eylül bugün ne kadar? Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.005,80

SATIŞ: 3.065,43

TAM ALTIN CANLI

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.516,90

SATIŞ: 1.538,70

YARIM ALTIN CANLI

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları 10 Eylül bugün ne kadar? Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 760,70

SATIŞ: 770,30

ÇEYREK ALTIN CANLI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 468,47

SATIŞ: 468,58

GRAM ALTIN CANLI

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları 10 Eylül bugün ne kadar? Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları

"TEKNİK GÖRÜNÜM AŞAĞI YÖNLÜ SİNYALLER VERİYOR"

ÜNLÜ & Co / DAHA Tarafından Hazırlanan Analiz: "Hafta başında ISM imalat endeksinin beklentilerden daha güçlü bir tablo ortaya koymasının yanında dün açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvurularının 1 milyon sınırının altında kalması üzerindeki baskının artmasına neden olurken fiyatlar son bir haftanın en düşük seviyelerini test etti. Alçalan tepeler yaparak hareket etmesine paralel olarak ons altında teknik görünümün aşağı yönlü sinyaller vermeye devam ettiğini düşünüyoruz. 1930 doların altını riskli bölge olarak kabul ederken özellikle 1900 doların altındaki rakamların ise net bir kırılmaya işaret edebileceğini düşünüyoruz."

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları 10 Eylül bugün ne kadar? Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları

"YÜKSELEN KANALIN ALT BANDINDA"

Ziraat Yatırım Menkul Değerler Tarafından Hazırlanan Altın Analizi: "XAU/USD: Bugün ABD tarafında TSİ 15.30'da istihdam piyasasına ilişkin veriler beklenirken, değerli madenin yükselen kanalın alt bandının üzerinde tutunduğunu izliyoruz. Değerli maden, bugünkü en düşük seviyenin de geçtiği 1.926 civarından geçen söz konusu bandın üzerinde veriye kadar kalabilir. Aksi durumda, 1.926 desteğinin altına yaşanabilecek bir sarkmada 1.902 hedef olabilir. Ara destek 1.913 seviyesinde. Öte yandan, olası yükselişlerde 1.947 direncinin geçilmesi durumunda 1.965 seviyesine kadar bir yükseliş gözlenebilir."

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Son Dakika Haberi: Altın fiyatları 10 Eylül bugün ne kadar? Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları
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