Son dakika: Karadeniz'den heyecanlandıran bir haber daha! Yeni müjde yakında...

Son dakika haberi: Türkiye'nin denizlerdeki en büyük keşfi olan 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfinin bulunduğu, Sakarya Gaz Sahası'ndaki diğer iki katmandaki sondajda sona yaklaşıldı. Enerji Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, diğer iki katmandaki bu sondaj çalışmalarının sonucunda, sahanın rezerv miktarının yukarı revize edilebileceğini belirtti.