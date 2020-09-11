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: 'den heyecanlandıran bir haber daha! Yeni müjde yakında...

haberi: Gaz Sahası’nın diğer iki katmanındaki sondajda sona gelinirken müjdeli haberin yakında açıklanması bekleniyor. Enerji Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili Türkiye'nin doğalgaz üretcisi hale gelme potansiyelinin piyasalardaki dinamikleri değiştirdiğini ifade etti.

SABAH
Giriş Tarihi: 11.9.2020 09:20 Son Güncelleme: 11.9.2020 09:22 ABONE OL
Son dakika: Karadeniz'den heyecanlandıran bir haber daha! Yeni müjde yakında...

haberi: Türkiye'nin denizlerdeki en büyük keşfi olan 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfinin bulunduğu, Gaz Sahası'ndaki diğer iki katmandaki sondajda sona yaklaşıldı. Enerji Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, diğer iki katmandaki bu sondaj çalışmalarının sonucunda, sahanın rezerv miktarının yukarı revize edilebileceğini belirtti.

Son dakika: Karadeniz'den heyecanlandıran bir haber daha! Yeni müjde yakında...

TÜRKİYE DİNAMİKLERİ DEĞİŞTİRDİ

Yetkili, ABD'den gelen ucuz sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ve Türkiye'nin doğalgaz üretcisi hale gelme potansiyelinin piyasalardaki dinamikleri değiştirdiğini ifade etti. Yılda yaklaşık 45 milyar metreküp doğalgaz tüketen Türkiye, bunun neredeyse tamamını ithal ediyor.

Son dakika: Karadeniz'den heyecanlandıran bir haber daha! Yeni müjde yakında...

Türkiye'nin Rusya ve Azerbaycan'dan boru hattı ile, Nijerya'dan ise LNG olarak gemiyle ithal ettiği doğalgazın uzun vadeli alım kontratları gelecek yıl sona erecek.

Son dakika: Karadeniz'den heyecanlandıran bir haber daha! Yeni müjde yakında...

Genelde petrol fiyatlarına endeksli ve alıcıyı sabit miktar gaz almaması halinde cezaya çarptıran "eski moda" kontratların artık piyasa gerçekleriyle uyumsuz olduğunu söyleyen yetkili, kontratlardaki fiyatların uluslararası doğalgaz "hub" limanlarındaki fiyatlara göre belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Son dakika: Karadeniz'den heyecanlandıran bir haber daha! Yeni müjde yakında...

Türkiye'nin 'de gaz keşfettiği saha 320 milyar metreküp çıkarılabilir rezerv içeriyor. Daha önce, devam eden sondaj çalışmalarından gelen verilerin rezerv miktarının yukarı revize edilebileceğine işaret ettiği belirtilmişti.

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Son dakika: Karadeniz'den heyecanlandıran bir haber daha! Yeni müjde yakında...
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