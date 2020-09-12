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| Bakan Dönmez'den önemli açıklama: Yeni müjdeler alacağımız günler yakındır

haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı sondaj çalışmalarıyla ilgili çok önemli bilgiler verdi. Dönmez, "'den ve 'den yeni müjdeler alacağımız günler yakındır." dedi.

AA
Giriş Tarihi: 12.9.2020 14:48 Son Güncelleme: 12.9.2020 15:11 ABONE OL
SON DAKİKA | Bakan Dönmez'den önemli açıklama: Yeni müjdeler alacağımız günler yakındır

Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sondaj çalışmalarıyla ilgili çok önemli bilgiler verdi. Dönmez, "Karadeniz'den ve Doğu Akdeniz'den yeni müjdeler alacağımız günler yakındır." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğu Akdeniz'de hiçbir hakkı ve hukuku olmayan bölge dışı aktörlerin, birlik içerisinde liderlik oynama hevesleri eğer sorumsuzca davranışlara neden olursa elbette bunun karşılığını alırlar." dedi.

'ERTUĞRUL GAZİ' GELİYOR!

Dönmez, "İki yıl önce Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla siparişini verdiğimiz Türkiye'nin yeni Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Gemisi, yıl sonunda inşallah Türkiye'de olacak. Cumhurbaşkanımız, gemimize 'Ertuğrul Gazi' ismini verdiler."

Son dakika: Karadeniz'den heyecanlandıran bir haber daha! Yeni müjde yakında...

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SON DAKİKA | Bakan Dönmez'den önemli açıklama: Yeni müjdeler alacağımız günler yakındır
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