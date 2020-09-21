Lufthansa, uçak filosunu küçültecek, daha fazla çalışanın işine son verecek

Lufthansa Grubu'ndan yapılan açıklamada, yaz döneminde hava trafiğinde beklenenden daha az talep olduğu, rezervasyon rakamlarının son haftalarda düştüğü belirtildi.

Şirketin yeniden yapılandırma programı kapsamında üçüncü pakete karar verildiği bildirilen açıklamada, bu yılın dördüncü çeyreğinde kapasite kullanım beklentisinin yüzde 50'den yüzde 20-30 aralığına düşürüleceği, şirketin filosundaki bazı uçak modellerinin kalıcı olarak hizmet dışı bırakılacağı kaydedildi.

Şirketin daha önce koronavirüs salgınının hava ulaşımı sektöründe oluşturduğu talep daralması nedeniyle 22 bin çalışanını işten çıkarmaya karar verdiği hatırlatılan açıklamada, bu sayının, yeniden yapılandırma programında alınan kararlar neticesinde daha fazla olacağı belirtildi.

Açıklamada, Alman şirketin, 2020-2021 kış döneminde aylık nakit kaybını 500 milyon avrodan yaklaşık 400 milyon avroya indirmeyi, 2021'in ilk çeyreğinde yönetim pozisyonlarını yüzde 20 azaltmayı ve Almanya'daki idari ofis alanlarında yüzde 30 daralma hedeflediği kaydedildi.

Lufthansa, Kovid-19 salgını nedeniyle neredeyse iflas etme noktasına gelmişti. Alman hükümeti, 9 milyar avroluk kurtarma paketi sağlayarak şirketi iflastan kurtarmıştı.

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