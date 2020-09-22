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haberi: fiyatlarında indirim! Bu geceden itibaren geçerli olacak...

haberi: Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 19 kuruş indirime gidileceğini duyurdu.

AA
Giriş Tarihi: 22.9.2020 16:53 Son Güncelleme: 22.9.2020 17:08 ABONE OL
Son dakika haberi: Benzin fiyatlarında indirim! Bu geceden itibaren geçerli olacak...

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,93 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,74 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,88 liradan 6,69 liraya, İzmir'de 6,95 liradan 6,76 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Son dakika haberi: Benzin fiyatlarında indirim! Bu geceden itibaren geçerli olacak...
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