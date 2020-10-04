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ilanları sonrası '' harekete geçti!

Yunanistan dün Türkiye sorumluluk sahasında yayımladığı 2 yeni 'in ardından Türkiye de daha önce ilan ettiği NAVTEX'leri yeniledi. Bu gelişmelerin ardından Antalya Limanı'nda bekleyen sismik araştırma gemisi limandan ayrılarak, açıkta demirledi.

DHA
Giriş Tarihi: 4.10.2020 13:18 ABONE OL
NAVTEX ilanları sonrası 'Oruç Reis' harekete geçti!

Yunanistan dün Türkiye sorumluluk sahasında yayımladığı 2 yeni NAVTEX'in ardından Türkiye de daha önce ilan ettiği NAVTEX'leri yeniledi. Bu gelişmelerin ardından Antalya Limanı'nda bekleyen sismik araştırma gemisi Oruç Reis limandan ayrılarak, açıkta demirledi.

SON DAKİKA! NAVTEX ilanları sonrası Oruç Reis limandan ayrıldı | Video

Yunanistan'ın Türkiye sorumluluk sahasında NAVTEX ilan etmesinin ardından Türkiye daha önce ilan ettiği NAVTEX'leri yeniden yayımladı. Sonrasında, ikmal ve bakım için bir süre önce Antalya Limanı'na demirleyen ve aralıklarla bakımı yapılan, cihazları test için Akdeniz açıklarına hareket eden Oruç Reis Sismik Arama Gemisi, dün gece saatlerinde limandan ayrılarak, Antalya açıklarına demirledi. Göreve başladığı 10 Ağustos'tan bu yana Akdeniz'de 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik arama yapan Oruç Reis'in verilecek yeni görevi beklediği öğrenildi.

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NAVTEX ilanları sonrası 'Oruç Reis' harekete geçti!
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