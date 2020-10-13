SON DAKİKA: Canlı altın fiyatları bugün hareketlendi! 13 Ekim 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın fiyatları bugün kaç para oldu?

13 Ekim güncel altın fiyatları, piyasaların ikinci işlem günü geride kalırken de son dakika hareketliliği içerisinde bulunuyor. Gram altının fiyatı bugün 481 TL seviyelerinden işlem görüyor. Bilindiği üzere, Kovid-19 nedeni ile ile altın fiyatları son yılların en yüksek rakamlarına ulaşmıştı. Özellikle son üç ve dört aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı, geçtiğimiz aylar içerisinde rekor kırmıştı. Fiyatlar anlık olarak değişiklik gösterdiği için canlı rakamları aşağıdaki sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

GRAM ALTIN FİYATLARI NE OLACAK? YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Hâl böyle olunca da, 'Çeyrek, ata ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Zira, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Ekim ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Haberimizden, 13 Ekim 2020 Salı gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.