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: Canlı bugün hareketlendi! 13 Ekim 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve fiyatları bugün kaç para oldu?

hareketliliği, piyasaların ikinci işlem günü geride kalırken de sürüyor. Bu noktada, Kapalıçarşı canlı ve güncel altın fiyatları merak ediliyor. fiyatı bugün 481 TL seviyesinden işlem görüyor. Aynı anda, çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da düşüş yaşıyor. Peki, 12 Ekim çeyrek, yarım, ata ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi?İşte, 13 Ekim 22 ayar bilezik, gram, yarım, ata, cumhuriyet ve fiyatları son dakika...

Giriş Tarihi: 13.10.2020 18:30 ABONE OL
SON DAKİKA: Canlı altın fiyatları bugün hareketlendi! 13 Ekim 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın fiyatları bugün kaç para oldu?

13 Ekim güncel , piyasaların ikinci işlem günü geride kalırken de hareketliliği içerisinde bulunuyor. Gram altının fiyatı bugün 481 TL seviyelerinden işlem görüyor. Bilindiği üzere, Kovid-19 nedeni ile ile son yılların en yüksek rakamlarına ulaşmıştı. Özellikle son üç ve dört aydır yüksek olan gram ve fiyatı, geçtiğimiz aylar içerisinde rekor kırmıştı. Fiyatlar anlık olarak değişiklik gösterdiği için canlı rakamları aşağıdaki sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

GRAM ALTIN FİYATLARI NE OLACAK? YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Hâl böyle olunca da, 'Çeyrek, ata ve fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Zira, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Ekim ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Haberimizden, 13 Ekim 2020 Salı gününe ilişkin güncel, canlı ve bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

SON DAKİKA: Canlı altın fiyatları bugün hareketlendi! 13 Ekim 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın fiyatları bugün kaç para oldu?

ATA ALTIN

  • Alış: 3.199,90
  • Satış: 3.228,30

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 3.185,00
  • Satış: 3.233,00

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Canlı altın fiyatları bugün hareketlendi! 13 Ekim 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın fiyatları bugün kaç para oldu?

GRAM ALTIN

  • Alış: 481,54
  • Satış: 481,64

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Canlı altın fiyatları bugün hareketlendi! 13 Ekim 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın fiyatları bugün kaç para oldu?

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.561,60
  • Satış: 1.579,70

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Canlı altın fiyatları bugün hareketlendi! 13 Ekim 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın fiyatları bugün kaç para oldu?

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 781,20
  • Satış: 790,90

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Canlı altın fiyatları bugün hareketlendi! 13 Ekim 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın fiyatları bugün kaç para oldu?

TAM ALTIN

  • Alış: 3.080,19
  • Satış: 3.139,78

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Canlı altın fiyatları bugün hareketlendi! 13 Ekim 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın fiyatları bugün kaç para oldu?

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 435,07
  • Satış: 451,90

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA: Canlı altın fiyatları bugün hareketlendi! 13 Ekim 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın fiyatları bugün kaç para oldu?
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