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Son dakika haberi... 'nden önemli ! Ve TSK'nın hizmetine girdi...

Türkiye, savunma sanayisindeki hamleleriyle son yıllarda dünyada öne çıkarken yeni projelerle ilgili çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Başkanlığı projesiyle yükleniciliğinde yeni Bölgeleri'nin (MÜB) inşaları tamamlandı. Yeni MÜB'ler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hizmetine girdi.

DHA
Giriş Tarihi: 13.10.2020 10:33 Son Güncelleme: 13.10.2020 10:55 ABONE OL
Son dakika haberi... Savunma Sanayii'nden önemli proje! Ve TSK'nın hizmetine girdi...

Son dakika haberi: Savunma Sanayi Başkanlığı'nın (SSB) 'ın ana yükleniciliğinde yürüttüğü kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak amacıyla en zorlu coğrafi koşullarda kullanılan ve kalifiye edilmiş yüksek teknoloji ürünleriyle donatılan bölgeleri oluşturuluyor.

Son dakika haberi... Savunma Sanayii'nden önemli proje! Ve TSK'nın hizmetine girdi...

TERÖRLE MÜCADELEKİ ETKİNLİĞİ ARTIRACAK

Modüler yapıdaki üs bölgeleri, üst düzey keşif, gözetleme ve silah sistemleriyle güvenlik güçlerine üstünlükler sağlıyor. TSK'nın terörle mücadelede ve sınır güvenliğinde beka, keşif-gözetleme, komuta kontrol ve harekât etkinliğini artıran Bölgeleri'nin kurulumları devam ediyor.

Son dakika haberi... Savunma Sanayii'nden önemli proje! Ve TSK'nın hizmetine girdi...

Bu kapsamda tamamlanan yeni MÜB'ler, TSK'nın hizmetine girdi. Elektro-optik, sensör, silah ve komuta kontrol sistemlerine sahip MÜB'ler, kritik bölgelerde ve sarp arazi kesimlerinde kurulan balistik korumalı modüler yapılar sayesinde birliklere güvenliği sağlanmış yaşam alanları tesis ediyor.

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Son dakika haberi... Savunma Sanayii'nden önemli proje! Ve TSK'nın hizmetine girdi...
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