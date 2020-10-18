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Bakan Dönmez 'Denizlerdeki yeni elimiz ve gözümüz' diyerek duyurdu! '' görevine başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, ''in, Fatih Gemisi'nde görevine başladığını duyurdu.

DHA
Giriş Tarihi: 18.10.2020 12:24 Son Güncelleme: 18.10.2020 12:35 ABONE OL
Bakan Dönmez 'Denizlerdeki yeni elimiz ve gözümüz' diyerek duyurdu! 'Kaşif' görevine başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli su altı robotu 'Kaşif'in, Fatih Sondaj Gemisi'nde görevine başladığını duyurdu.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yerli su altı robotumuz Kaşif, Fatih'te görevine başladı. Denizlerdeki yeni elimiz ve gözümüz olan Kaşif, 3 bin metreye kadar deniz sondaj faaliyetlerimizde video verilerini ana kumandaya aktaracak, mekanik işleri yapacak" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Fatih sondaj gemisinde yerli ve milli imkanlarla üretilen uzaktan kumandalı ileri teknoloji su altı robotu 'Kaşif'i de incelemişti.

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Bakan Dönmez 'Denizlerdeki yeni elimiz ve gözümüz' diyerek duyurdu! 'Kaşif' görevine başladı
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