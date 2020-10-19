Son dakika haberi: İşte Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın değeri! Türkiye'nin 9 yıllık ihtiyacını karşılayacak

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Sahası'nın Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarının 405 milyar metreküpü bulduğunu açıkladı.



REZERV 2011–2019 YILLARI ARASINDA ÜLKEMİZDE TÜKETİLEN TOPLAM DOĞAL GAZ KADAR



Sakarya Sahası'nın Tuna-1 bölgesinde bulunan 405 milyar m3 hacmindeki rezervin yaklaşık olarak 2011–2019 yılları arasında ülkemizde tüketilen toplam doğal gaz kadar olduğu öğrenildi.

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10 YILLIK DOĞAL GAZ TÜKETİM MİKTARI



Ülkemizde; 2010 yılında 37.411 m3, 2011 yılında 43.697 m3, 2012 yılında 45.242 m3, 2013 yılında 45.918 m3, 2014 yılında 48.717 m3, 2015 yılında 47.999 m3, 2016 yılında 46.480 m3, 2017 yılında 53.857 m3, 2018 yılında 49.204 m3 ve 2019 yılında 45.286 m3 doğal gaz kullanıldığı öğrenildi..

Türkiye'de 10 yıllık doğal gaz tüketimin miktarının ortalamasının 46.381 m3 olduğu ifade edildi.





9 YILLIK DOĞAL GAZ İHTİYACINI KARŞILAYACAK MİKTAR



10 yıllık doğal gaz tüketim ortalamasına göre değerlendirildiğinde keşfedilen rezervin ülkemizin yaklaşık 9 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayacak miktarda olduğu ifade edildi.



REZERVİN EKONOMİK DEĞERİ YAKLAŞIK 80 MİLYAR DOLAR



Rezervin ekonomik değeri yaklaşık 80 milyar dolar olduğu, gelecek dönemde fiyat artışlarını rezerv değerini yukarıya çekeceği öğrenildi. doğalgaz rezervinin 2023 yılında kullanıma sunulması planlanıyor.