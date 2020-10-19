Son dakika: Yeni doğal gaz müjdesi hakkında dikkat çekici değerlendirme! Türkiye'ye o alanda büyük getiri sağlayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan haftasonu yaptığı açıklamada, "Test, analiz ve detaylı mühendislik çalışmaları sonunda keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi. Böylece Sakarya sahasının Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu." dedi. İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Rahmi İncekara yeni müjdeyi ve Türkiye'ye sağlayacağı avantajları sabah.com.tr için değerlendirdi.

"TÜRKİYE'NİN 10 YILLIK ENERJİ İHTİYACINI KARŞILAYACAKTIR"

İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Rahmi İncekara, "Türkiye'ye Karadenizden ikinci müjde geldi. 85 milyar metreküp doğalgaz keşfi ile toplamda 405 milyar metreküp doğalgaz keşfine ulaşmış olduk. Değeri 65 milyar dolardan 76 milyar dolara çıkan doğalgaz rezerv değeri Türkiye'nin yaklaşık 10 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacaktır. Tuna-1 kuyusundaki çalışmaların yanısıra Türkali-1 kuyusundaki çalışmalar ile enerji keşfi çalışmaları da devam edecektir." dedi.

"ENERJİ KEŞFİ İLE DAHA ÇOK İNDİRİM SAĞLANACAK"

Rahmi İncekara, "Türkiye'nin halihazırda bağlı olduğu doğalgaz kontratlarının %40'ı 2020-2021 yıllarında sona erecektir. Biten kontratlarda bu enerji keşfi ile daha çok indirim alma şansına sahip olan Türkiye, Tuna-1 sahasından doğalgaz üretimini ve iletimini 2023 yılında tamamlamayı düşünmektedir. Yaklaşık 40-50 milyar dolar enerji faturasının tasarrufu noktasında cari açığını düşürmeyi planlayan Türkiye, aynı zamanda düşük yakıt girdisi ile işletmelerin maliyetlerini düşürerek enflasyonun da düşüşünü sağlayacaktır." açıklamasında bulundu.

"YATIRIM VE İSTİHDAMI ARTIRACAK"

İncekara, "Başta Zonguldak olmak üzere Batı ve Orta Karadeniz ile Düzce ve Sakarya gibi Marmara bölgesindeki iller de doğalgazı ucuz yönlü kullanabilecek. Ayrıca bu iller yatırım ve istihdam konusunda rağbet görecektir. Doğalgazın faturalara yansıması ise biraz zaman alacak. İlk etapta kontratlardan elde edilen düşüş ile birlikte elde edilecek getirinin sağlanması oldukça önemlidir." ifadelerini kullandı.

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VATANDAŞIN FATURASINA NASIL YANSIYACAK?

İncekara ayrıca, "2019 yılında yıllık ortalama 1.700 tl fatura ödeyen hanehalkı tüketimi %25'lik bir doğalgaz kontratlarındaki indirim vatandaşın faturasına yıllık 425 tl olarak yansıyabilecek. Doğalgaz piyasasında fiyatlar 6-9 ay içerisinde yansımaktadır. Doğalgaz üretimi, iletimi, brent petrol fiyatları ve dolar/tl kuru fiyatların belirlenmesinde etkilidir." sözlerini kullandı.