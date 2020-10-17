Son dakika haberi: Yeni rezerv müjdesi ne anlama geliyor? Prof. Dr. Kerem Alkin'den flaş değerlendirme

Son dakika haberi: Türkiye 'milli enerji ve maden politikaları'nın meyvesini almaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fatih Sondaj Gemisi'nde yeni doğal gaz müjdesini duyurdu. Başkan Erdoğan, "Sakarya Sahası'nın Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu. Test analiz ve detaylı mühendislik çalışmaları sonunda keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi " açıklamasında bulundu

Sabah Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Kerem Alkin yeni rezerv keşfi ile birlikte önümüzdeki dönemde Türkiye'nin milli enerji ve maden politikasındaki olası gelişmeleri sabah.com.tr'ye değerlendirdi.

Kerem Alkin, "Uluslararası enerji ajansının yayınlanan son raporu dünya ekonomisi açısından doğalgaza bağımlılığın 2070'lere kadar devam edeceğini ifade ediyor. Bu temel gerçekten hareketle Türkiye'nin başta Sakarya'da keşfedilen rezerv olmak üzere önümüzdeki dönemde Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de keşfetmeyi sürdüreceği doğal gaz yatakları, Türkiye'nin milli imkanlarla enerji ihtiyacını karşılamada hayati bir önem taşıyor." dedi.

TÜRKİYE'YE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

Alkin, "Türkiye'nin yılda 45 milyar metreküp doğal gaz ithal ettiğini ve bu nedenle bugunkü fiyatlarla 11 milyar dolar ithalat faturası ödedigini dikkate aldığımızda keşfedilecek gaz miktarının trilyon metreküpleri bulması halinde ise Türkiye'nin en az 15 yıllık doğal gaz ihtiyacını milli kaynaklarla karşılanması anlamına gelir. Bu da Türkiye için 175 milyar dolarlık enerji ithalat tasarruf faturası anlamına gelecektir." diye konuştu.

TÜRKİYE ENERJİ FİYATLARINDA YÖNETEBİLİR DURUMA GELECEK

Alkin, "Dolayısıyla bu 175 milyar doların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervine eklenmesi anlamına gelecektir. Bunun özü TL'nin yabancı paralar karşısındaki değerinin istikrara kavuşması bir yana Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılıktan kurtulması ve kendi sanayisi kendi özel sektörü kendi hane halkı için enerji fiyatlarını yönetebilir hale gelmesidir. Dolayısı ile orta ve uzun vadede fiyat istikrarı ve enflasyonla mücadele adına çok önemli bir imkan olacağını anlamamız gerekiyor." sözlerini kullandı.