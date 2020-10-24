SON DAKİKA: SGK, KYK, vergi ve köprü borçlarına yapılandırma gelecek! Vergi, köprü, trafik cezaları ve KYK borçlarına yapılandırna detayları!

18 TAKSİT İMKANI SAĞLANACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yaklaşık 500 milyar liralık büyüklüğe sahip bir vergi yapılandırması olacağını bildirdi. Muş, "Geniş bir yapılandırma teklifini vermiş olacağız. 18 taksit imkanı getirilecek." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, oldukça geniş kapsamlı bir yapılandırma paketi hazırladıklarını belirterek, gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, motorlu taşıtlar vergisi gibi borçlar; vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları; trafik, seçim, nüfus para cezaları; Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları; kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezalarının yapılandırma kapsamında olacağını bildirdi.