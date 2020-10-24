SON DAKİKA: SGK, KYK, vergi ve köprü borçlarına yapılandırma gelecek! Vergi, köprü, trafik cezaları ve KYK borçlarına yapılandırna detayları!

Son dakika haberi… AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş vergi yapılandırılması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Vergi, SGK, trafik, köprü borcu ve cezalarını kapsayan durumun olduğu açıklanırken, yapılandırılan borçlara ise 18 taksit imkanı tanınacağı açıklandı. İşte son dakika haberinin detayları!
PEŞİN ÖDEME YAPILIRSA FAİZLER SİLİNECEK
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un verdiği bilgiye göre, borç yapılandırmasında, gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, motorlu taşıtlar vergisi, özel tüketim vergisi, tüm idari para cazaları, KYK borçları, hazine alacakları kapsamda olacak. Peşin ödeme yapılırsa faizler silinecek. Yıl sonuna kadar müracaat etmek gerekecek. 18 taksit imkanı getirilecek.
18 TAKSİT İMKANI SAĞLANACAK
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yaklaşık 500 milyar liralık büyüklüğe sahip bir vergi yapılandırması olacağını bildirdi. Muş, "Geniş bir yapılandırma teklifini vermiş olacağız. 18 taksit imkanı getirilecek." dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, oldukça geniş kapsamlı bir yapılandırma paketi hazırladıklarını belirterek, gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, motorlu taşıtlar vergisi gibi borçlar; vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları; trafik, seçim, nüfus para cezaları; Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları; kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezalarının yapılandırma kapsamında olacağını bildirdi.
Muş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmelerine devam edilen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne eklenecek vergi yapılandırmasına ilişkin detayları açıkladı.
Vergi yapılandırma paketine ilişkin maddeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunacaklarını dile getiren Muş, "Komisyon bunu uygun görür, kanun teklifine ekleyip komisyondan geçirirse, vergi yapılandırmasıyla ilgili önerimiz, teklife girmiş olacak." dedi.
Son dakika haberi: Vergi, SGK, KYK, ve köprü borçlarına yapılandırma geliyor! AK Partili Mehmet Muş açıkladı