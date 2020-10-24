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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: SGK, KYK, vergi ve köprü borçlarına yapılandırma gelecek! Vergi, köprü, trafik cezaları ve KYK borçlarına yapılandırna detayları!

: , , vergi ve köprü borçlarına yapılandırma gelecek! Vergi, köprü, trafik cezaları ve KYK borçlarına yapılandırna detayları!

AK Parti Grup Başkanvekili vergi yapılandırması teklifi ile ilgili açıklamalarında bulundu. , , trafik, köprü borcu ve cezalarını kapsayacağı belirtilirken bu açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından da araştırmalar başladı. Mehmet Muş, yapılandırılan borçlara 18 taksit imkanı tanınacağını ifade ederken son dakika detayları da şu şekilde…

Giriş Tarihi: 24.10.2020 11:44 ABONE OL
SON DAKİKA: SGK, KYK, vergi ve köprü borçlarına yapılandırma gelecek! Vergi, köprü, trafik cezaları ve KYK borçlarına yapılandırna detayları!

haberi… AK Parti Grup Başkanvekili vergi yapılandırılması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Vergi, , trafik, köprü borcu ve cezalarını kapsayan durumun olduğu açıklanırken, yapılandırılan borçlara ise 18 taksit imkanı tanınacağı açıklandı. İşte son dakika haberinin detayları!

PEŞİN ÖDEME YAPILIRSA FAİZLER SİLİNECEK

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un verdiği bilgiye göre, borç yapılandırmasında, gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, motorlu taşıtlar vergisi, özel tüketim vergisi, tüm idari para cazaları, borçları, hazine alacakları kapsamda olacak. Peşin ödeme yapılırsa faizler silinecek. Yıl sonuna kadar müracaat etmek gerekecek. 18 taksit imkanı getirilecek.

SON DAKİKA: SGK, KYK, vergi ve köprü borçlarına yapılandırma gelecek! Vergi, köprü, trafik cezaları ve KYK borçlarına yapılandırna detayları!

18 TAKSİT İMKANI SAĞLANACAK

AK Parti Grup Başkanvekili , yaklaşık 500 milyar liralık büyüklüğe sahip bir vergi yapılandırması olacağını bildirdi. Muş, "Geniş bir yapılandırma teklifini vermiş olacağız. 18 taksit imkanı getirilecek." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, oldukça geniş kapsamlı bir yapılandırma paketi hazırladıklarını belirterek, gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, motorlu taşıtlar vergisi gibi borçlar; vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları; trafik, seçim, nüfus para cezaları; Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları; kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezalarının yapılandırma kapsamında olacağını bildirdi.

SON DAKİKA: SGK, KYK, vergi ve köprü borçlarına yapılandırma gelecek! Vergi, köprü, trafik cezaları ve KYK borçlarına yapılandırna detayları!

Muş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmelerine devam edilen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne eklenecek vergi yapılandırmasına ilişkin detayları açıkladı.

Vergi yapılandırma paketine ilişkin maddeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunacaklarını dile getiren Muş, "Komisyon bunu uygun görür, kanun teklifine ekleyip komisyondan geçirirse, vergi yapılandırmasıyla ilgili önerimiz, teklife girmiş olacak." dedi.

Son dakika haberi: Vergi, SGK, KYK, ve köprü borçlarına yapılandırma geliyor! AK Partili Mehmet Muş açıkladı

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SON DAKİKA: SGK, KYK, vergi ve köprü borçlarına yapılandırma gelecek! Vergi, köprü, trafik cezaları ve KYK borçlarına yapılandırna detayları!
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