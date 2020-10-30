Son dakika haberi: Dünya onun peşinde! Kilosu 2.5 lira! 5 milyon lira gelir bekleniyor...

'MARKALAŞMA SÜRECİN HIZLANDIRMAMIZ GEREKİYOR'



Defne yaprağı ihracatının Avrupa'dan Asya'ya, ABD'den dünyanın birçok ülkesine yapıldığını söyleyen Mehmet İnal, ihracatın ham ürün olarak yapıldığını belirtti. Türkiye'de bitkisel ürünlerde markalaşma sorunu olduğunu anlatan Mehmet İnal, "Biz kurutulmuş defne yapraklarını 10'ar kilogramlık paketlerde yapıyoruz. Bizden defne yapraklarını ham olarak kilogram kilogram alan batılı firmalar, işledikten sonra ürünlerini bize gram gram paketlerle satıyor. Bunda en büyük eksiğimiz markamızın olmayışı. Bizim firma olarak markamız var aslında ama biliyorsunuz bir markayı oluşturmak çok uzun süren zaman, sabır ve emek istiyor. Bizim markalaşma sürecin hızlandırmamız gerekiyor" diye konuştu.



