SON DAKİKA! Bütün çalışanları ilgilendiriyor! Artık 2 ayrı ceza verilemeyecek





Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçiye önce kınama cezası verildiğine bir süre sonra aynı eylemden dolayı işten çıkartma cezası verildiğine dikkat çekti.

Kararda, "Kavgadan dolayı işçinin savunmasının alındığı ve 2 gün izin verildiğini, izin dönüşü kınama cezası verilerek işine devam ettiği, sonrasında rapor alan davacının rapor bitiminde işe başladığında işine son verildiği anlaşılmaktadır. Kınama cezası verilen davacının aynı sebeple bu kez işten çıkartılmasının hukuka aykırı olduğunu iddia etmiştir. Dosyadaki bilgi ve belgelerden, davacı ile iş arkadaşına kavgadan sonra kınama cezası verildiği, 5 gün sonra bu kez davacı için fesih ihbarı düzenlenerek davacının iş akdinin olay gerekçe yapılarak haklı nedenle feshedildiği anlaşılmaktadır. Böylece iş arkadaşı ile yaşadığı tartışma ve kavga olayı nedeniyle önce kınama cezası ile cezalandırılan davacının iş akti sonrasında aynı nedenle feshedilmiştir.