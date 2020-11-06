Son dakika haberi: Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması! 2021 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika haberi geldi. Tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiren asgari ücret zammı konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamada bulundu. Bakan Selçuk 2021 asgari ücreti hakkında, "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum." ifadelerini kullandı. Bilindiği üzere asgari ücretin tespiti için komisyon her yıl Aralık ayında toplanıyor ve 2021 yılı asgari ücret için yeni rakamı belirliyor.