Son dakika haberi: Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması! 2021 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika haberi geldi. Tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiren asgari ücret zammı konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamada bulundu. Bakan Selçuk 2021 asgari ücreti hakkında, "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum." ifadelerini kullandı. Bilindiği üzere asgari ücretin tespiti için komisyon her yıl Aralık ayında toplanıyor ve 2021 yılı asgari ücret için yeni rakamı belirliyor.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
DESTEK TUTARI 41 MİLYARI GEÇTİ
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk ayrıca, "Sosyal Koruma Kalkanı ile sağladığımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 41 milyar lirayı geçti" dedi.