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haberi: Bakan Selçuk'tan açıklaması! 2021 ne kadar olacak?

2021 yılında geçerli olacak hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 'tan açıklaması geldi. Bakan Selçuk asgari ücret ile ilgili "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum." dedi. Peki ne zaman toplanacak? 2021 nasıl belirlenecek? İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 6.11.2020 10:29 Son Güncelleme: 6.11.2020 11:07 ABONE OL
Son dakika haberi: Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması! 2021 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

zammı ile ilgili haberi geldi. Tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiren konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı açıklamada bulundu. Bakan Selçuk 2021 asgari ücreti hakkında, "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum." ifadelerini kullandı. Bilindiği üzere asgari ücretin tespiti için komisyon her yıl Aralık ayında toplanıyor ve 2021 yılı asgari ücret için yeni rakamı belirliyor.

Son dakika haberi: Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması! 2021 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Son dakika haberi: Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması! 2021 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

DESTEK TUTARI 41 MİLYARI GEÇTİ

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk ayrıca, "Sosyal Koruma Kalkanı ile sağladığımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 41 milyar lirayı geçti" dedi.

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Son dakika haberi: Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması! 2021 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
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