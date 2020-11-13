SON DAKİKA! EFT - Havale ayrımı ortadan kalkıyor! Merkez Bankası yeni sistemi duyurdu...

TÜM FİNANSAL KURULUŞLARI KAPSAYACAK

18 Aralık 2020 tarihinden itibaren pilot uygulama olarak hizmete alınması ve kademeli bir şekilde vatandaşların kullanımına açılması planlanan FAST Sistemi ile birlikte, para transferlerindeki havale, EFT ayrımı da ortadan kalkacak. Sistemin kısa bir zaman içerisinde tüm finansal kuruluşları kapsayacak şekilde yaygınlaşması hedefleniyor.