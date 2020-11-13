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! - ayrımı ortadan kalkıyor! yeni sistemi duyurdu...

haberine göre; 'nın yeni ödeme sistemi vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak. ve ayrımı artık ortadan kalkıyor. Farklı bankalar arasındaki 7/24 gerçekleşecek. Peki uygulama ne zaman hayata geçecek? Yeni para transferi nasıl yapılacak? İşte Merkez Bankası'nın yeni uygulamasıyla ilgili ...

SABAH
Giriş Tarihi: 13.11.2020 07:38 Son Güncelleme: 13.11.2020 07:44 ABONE OL
SON DAKİKA! EFT - Havale ayrımı ortadan kalkıyor! Merkez Bankası yeni sistemi duyurdu...

haberi: bankalar arasındaki para transferinde dijital bir devrime imza attı. Merkez Bankası ve ayrımını kaldırıp 24 saat yapma imkânı getiren yeni bir ödeme sistemini hizmete açmak için hazırlıkları tamamladı. Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) olarak isimlendirilen bu yeni sistemle vatandaşlar, farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebilecek.

SON DAKİKA! EFT - Havale ayrımı ortadan kalkıyor! Merkez Bankası yeni sistemi duyurdu...

TÜM FİNANSAL KURULUŞLARI KAPSAYACAK

18 Aralık 2020 tarihinden itibaren pilot uygulama olarak hizmete alınması ve kademeli bir şekilde vatandaşların kullanımına açılması planlanan FAST Sistemi ile birlikte, para transferlerindeki , ayrımı da ortadan kalkacak. Sistemin kısa bir zaman içerisinde tüm finansal kuruluşları kapsayacak şekilde yaygınlaşması hedefleniyor.

SON DAKİKA! EFT - Havale ayrımı ortadan kalkıyor! Merkez Bankası yeni sistemi duyurdu...

24 SAAT ÖDEME İMKANI

FAST Sistemi'nin pilot uygulamasında 11 bankanın yer alması ve para transferinin de bin lira ile başlaması bekleniyor. FAST Sistemi ile birlikte, IBAN numarası olmadan, telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi gibi bilgiler kullanılarak 24 saat ödeme yapılabilecek.

SON DAKİKA! EFT - Havale ayrımı ortadan kalkıyor! Merkez Bankası yeni sistemi duyurdu...

Bunu sağlayacak olan Kolay Adresleme Sistemi de kullanıma sunulacak. Bu sistemde, banka müşterisi cep telefonunu, TC kimlik numarasını, pasaport numarasını ya da e-mail bilgilerini banka IBAN numarası ile bir defaya mahsus eşleştiriyor.

SON DAKİKA! EFT - Havale ayrımı ortadan kalkıyor! Merkez Bankası yeni sistemi duyurdu...

O kişiye FAST sistemiyle para gönderecek kişi de istediği bankadan telefon numarasına ya da eposta adresine para gönderebiliyor.

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SON DAKİKA! EFT - Havale ayrımı ortadan kalkıyor! Merkez Bankası yeni sistemi duyurdu...
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