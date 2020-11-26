Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika haberi! Bakan Selçuk'tan asgari ücret zammı açıklaması...

Asgari ücret zammı ile ilgili milyonların merakla beklediği kritik tarih açıklandı. Asgari Ücret Komisyonu 81 milyonu yakından ilgilendiren asgari ücret için 4 Aralık'ta toplantılarına başlayacak. Asgari ücret şu an net 2 bin 324 lira 709 kuruş ve brüt 2 bin 943 lira olarak uygulanıyor. Bakan Selçuk geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edileceğini söylemişti. Peki asgari ücret nasıl belirleniyor? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte son dakika asgari ücret haberinin detayları...