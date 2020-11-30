Son dakika | Emekli ocak zammı için geri sayım! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Son dakika haberi: Emeklinin ocak zammı yaklaşırken, yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. Memurlar ve memur emeklileri Ocak'ta yüzde 3 zam ve enflasyon farkı alacak. Ocak'ta fark olması için 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşması şart. Temmuz-Ekim enflasyonunun yüzde 4.62 çıkması, enflasyon farkı olabileceğini gösteriyor. Ancak kesin sonuç, Kasım ve Aralık verileriyle ortaya çıkacak.