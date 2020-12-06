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yine Avrupa’nın zirvesinde

'nün () açıkladığı verilere göre; ’nın - 4 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen toplam 3 bin 483 seferle Avrupa’da en çok uçak seferinin yapıldığı havalimanı oldu.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 6.12.2020 13:07 Son Güncelleme: 6.12.2020 13:08 ABONE OL
İstanbul Havalimanı yine Avrupa’nın zirvesinde

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü'nün (EUROCONTROL) verilerine göre; İstanbul Havalimanı, son günlerin en çok sefer yapıldığı havalimanı olarak zirveye oturdu.

YAPILAN SEFERLERİN SAYISI AÇIKLANDI

İstanbul Havalimanı'ndan 28 Kasım'da 471, 29 Kasım'da 542, 30 Kasım'da 496, 1 Aralık'ta 423, 2 Aralık'ta 498, 3 Aralık'ta 483 ve 4 Aralık tarihinde ise 570 uçuş olmak üzere toplamda 3 bin 483 sefer düzenlendi.

Gerçekleşen bu rakamlarla Amsterdam Schiphol, Frankfurt'taki Frankfurt Havalimanı, Londra'daki bulunan Heathrow Havalimanı ve Paris'teki Paris Charles de Gaulle gibi Avrupa'nın önde gelen havalimanlarını yine geride bırakan İstanbul Havalimanı bir hafta boyunca Avrupa'da en çok uçak seferi gerçekleştirilen havalimanı oldu.

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İstanbul Havalimanı yine Avrupa’nın zirvesinde
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