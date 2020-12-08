İstanbul Havalimanı ‘Hijyen Takımı’na özel üniforma

Koronavirüs salgınında aldığı önlemler ile ön plana çıkan ve Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından başlatılan 'Havalimanı Sağlık Akreditasyonu' programı kapsamında verilen sertifikayı dünya alan ilk havalimanı olan İstanbul Havalimanı'ndaki 'Hijyen Takımı' antimikrobiyal ve antiviral üniformalarla görev yapıyor.



Havacılık endüstrisi için salgın sürecinde bu amaçla ürettiği üniformalarla güvenli çözüm sağlayan Keyvan Havacılık ile gerçekleştirilen iş birliği ile İstanbul Havalimanı bu üniformaları kullanan dünyadaki ilk havalimanı oldu.



İGA İstanbul Havalimanı İşletmesi'nden yapılan açıklamada koronavirüs salgınına karşı alınan ilave tedbirlerin önemine de dikkat çekilerek hem havalimanını kullanan yolcular hem de çalışanlar için hijyeni üst seviyede tutan ve güvenli bir seyahat anlayışının benimsendiğinin altı çizildi

Açıklamada Keyvan Havacılık'ın özel olarak tasarladığı antimikrobiyal ve antibakteriyel üniformaları terminalde görev yapan 'Hijyen Takımı'nın sağlık güvenliğini korumak açısından kullanıldığı ifade edildi.





Keyvan Havacılık CEO'su Mehmet Keyvan "Dünyanın en büyük havalimanlarından birine hizmet etme şansına sahip olduğumuz için memnuniyet duyuyoruz. Hava ve yer ekiplerini mutlu etmek için ürünlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." Dedi

HİJYEN TAKIMI 7/24 GÖREVDE



İstanbul Havalimanı'nda salgın kapsamında kurulan 'Hijyen Takımı' terminal içerisinde yolculara birbirlerine çok yakın oturmamalarını, sıralarda mesafeyi korumalarını hatırlatıyor, koltuklar, yürüyüş yolları ve kapılar etrafındaki sınırlamalara yardımcı olan uygunluk kontrollerini gerçekleştiriyor.Bunların yanı sıra yüksek teknoloji ve akıllı ekranlı kasklarının termo-tarama sensörleri ile terminaldeki yolcuların vücut ısılarını gözlemlemek için 7/24 görev yapıyor.