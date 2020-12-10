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haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan alımı müjdesi! Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları...

Gençlik ve Spor Bakanı 'ndan müjdesi geldi. Bakan Kasapoğlu, bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 515 alacaklarını duyurdu. Başvurular 4 Ocak – 20 Ocak 2021 tarihleri arasında ‘basvuru.gsb.gov.tr’ adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

AA
Giriş Tarihi: 10.12.2020 10:02 Son Güncelleme: 10.12.2020 10:17 ABONE OL
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan personel alımı müjdesi! Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları...

Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 500 yurt yönetim personeli ile 15 sözleşmeli bilişim personeli alacaklarını duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yer alan duyuruya göre başvuru yapan adaylar için 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türü esas alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI ŞU ŞEKİLDE

Başvuruda her bir pozisyon için belirlenen kontenjan sayısından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının dört (4) katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

15 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALINACAK

Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilecek Sözleşmeli Bilişim Personeli başvuruları 21 - 28 Aralık tarihleri arasında 'basvuru.gsb.gov.tr' adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Sözleşmeli personel alımı ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yer alan duyuruya göre başvuru yapan adaylar, KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, her bir pozisyon için en yüksek puana sahip adaydan başlanarak ilan edilen boş pozisyon sayısının 5 katı kadar aday sözlü/uygulamalı sınava çağırılacak.

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Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan personel alımı müjdesi! Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları...
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