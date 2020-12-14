Son dakika haberi | Elektrik faturalarında yeni dönem! EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz duyurdu

Tüketicilerimizin hakkına halel getirecek bir adım atmamız asla söz konusu değildir. Sektörümüze yönelik güveni korumamız, polemiklerle vatandaşımızın kafasını karıştırmaya çalışanlara fırsat vermememiz gerekiyor. Bu konunun daha fazla istismar edilmesini engellemek için kurulumuzun bugün toplanarak aldığı kararla tebliğde yer alan temsil ağırlama, reklam, sponsorluk, bağış gibi yanlış algıya sebep olacak hükmü kaldırıyoruz. Şirketler bu tip giderlerini tarifeden alamayacak, gelir elde edemeyecek."

Böylece, alınan karar sonrasında elektrik dağıtım tarifesinde artık bağış, sponsorluk, reklam ve tanıtım giderleri, ceza, temsil ve ağırlama giderleri, ilan ve dernek aidat giderleri yer almayacak.