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en çok uçuş yapan hava yolu şirketi oldu

, yılın 50. haftasında en çok uçuş yapan hava yolu şirketinin () olduğu belirtti.

Giriş Tarihi: 14.12.2020 15:28 Son Güncelleme: 14.12.2020 15:36 ABONE OL
Türk Hava Yolları en çok uçuş yapan hava yolu şirketi oldu

EuroControl tarafından hazırlanan raporda, yılın 50. haftasında en çok uçuş yapan hava yolu şirketinin THY olduğu belirtildi.

Kuruluşun raporuna göre, THY dönem içinde 550 ortalama günlük uçuşla uçuş sayısını haftalık bazda %3,9 düşürdü. Önceki hafta ise şirketin uçuş sayısı 573 olmuştu. THY'yi Ryanair 338 uçuşla takip ederken Pegasus 199 uçuşla 9. sırada yer aldı.

Pegasus uçuşlarının dönem içinde haftalık %17,6 azaldığı kaydedildi. Verilere göre, dönem içinde günlük ortalama uçuş sayısı %4,3 artarak 9 bin 896 olarak gerçekleşti.

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Türk Hava Yolları en çok uçuş yapan hava yolu şirketi oldu
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