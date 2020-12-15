Başkan Erdoğan'ın destek müjdesi esnafı sevindirdi! Milyonlara nefes olacak

Bingöl, içinden geçtikleri bu zorlu süreçte sağlanan desteklerin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu destekler bir nebze de olsa kayıplarımızı hafifletecektir. Kapalı olduğumuz için kaybımız yüksek. Özellikle küçük esnafımız için çok önemli." dedi.

RESTORANLARIN HES KODUYLA AÇILMASI TALEBİ

Ramazan Bingöl, sunulan destekler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyelerine teşekkür etti.

2 milyon insanın istihdam edildiği, yıllık yaklaşık 140 milyar liralık bir hacme ulaşan sektörün, bu zorlu süreçten en az az kayıpla geçmesi için bazı talepleri olduğunu aktaran Bingöl, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Restoranlarımız kapalı olduğu için çok ciddi kayıplarla karşı karşıya. Paket servisle bir yere kadar telafi ediliyor. O yüzden çalışanların ve müşterilerin HES koduyla girmesi ve çok ciddi tedbirlerin uygulanması şartıyla restoranlarımızın açılmasını istiyoruz. Kısıtlama olmayan saatlerde gerekirse ek tedbirler alarak işletmelerimizin açılması hem istihdam hem de sektörün kaybının sınırlı olması için çok önemli. Bu konuda destek bekliyoruz."