SON DAKİKA | 2021 Asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar olacak, belli oldu mu? Asgari ücret zammı hakkında kritik detay!

Asgari ücret zammı hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'deki milyonlarca çalışanın maaşına etki eden asgari ücret zammı için ilk görüşme geçen hafta yapıldı. Corona virüs salgını nedeniyle online olarak yapılan asgari ücret tespit komisyonu toplantısının ikincisi bugün gerçekleşti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yeni asgari ücret rakamı ile ilgili, "Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz." sözlerini kullanmıştı. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ile ilgili beklentiler neler? Asgari ücret tespit komisyonun 3. toplantısı ne zaman olacak? İşte son dakika asgari ücret zammı haberinin ayrıntıları...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN 5 PARAMETRE

2021 yılı asgari ücret pazarlığında 5 parametre öne çıkıyor. Asgari ücret toplantısında, "yaşam maliyeti, pandemi döneminde ekonomik durum, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı" olmak üzere 5 konu başlığı öncelikli olarak ele alındı.