Uzman isimden flaş 'altın keşfi' değerlendirmesi: Türkiye'nin ve Türk şirketlerinin gücünü artıracak

Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, Tarım Kredi iştiraki Gübretaş'a ait maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit edilmesini sabah.com.tr'ye değerlendirdi. Zafer Ergezen, "Türkiye, bir süredir enerji koridoru olma yolunda önemli adımlar atmış ve enerji koridoru haline gelmişti. Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi de bunun bir sonucuydu. Bu altın rezervi de bu açıdan önemli." dedi.

TÜRKİYE'NİN STRATEJİK ROLÜ ANLAMINDA ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM

Zafer Ergezen, "Türkiye verdiği altın ve maden teşvikleriyle kendini çeşitlendirmeye çalışıyor. Yer altı zenginlikleri konusunda da öne gitmeye çalışıyor. Doğal gaz keşfi bunun bir başlangıç noktasıydı. Bu altın rezervi de bu açıdan önemli. Baktığımızda bulunan maden gerçekten önemli. Yoğunluklu altın değerine sahip olduğu söyleniyor. Rezervden bağımsız olarak baktığımızda Türkiye'nin stratejik rolü anlamında çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum." dedi.

CİDDİ ANLAMDA BİR DEĞERE SAHİP

Zafer Ergezen, "Türkiye kendini çok daha farklı konumlandırmaya başladı. Bu açıdan gelen haberler oldukça iyi, altın yoğunluğuna da bakıldığında ciddi anlamda bir değere sahip. 6 milyar dolarlık bir değerden bahsediliyor. Tabi bunun çeşitli çıkarma ve hazır piyasalara sunulması için de belli bir maliyeti olacaktır. Fakat; total anlamda Türkiye'nin ve Türk şirketlerinin en büyük kazancı; burada hem deneyimin gelişmesi ve artması hem de dünya içerisinde bu yoğunlukta rezervlere sahip olarak bulunduğu bölge bazında ve dünyadaki rolü açısından önemi. Bu açıdan aslında rezervin tutarından ziyade stratejik önemi çok daha önemli, çok daha fazla öne çıkıyor." diye konuştu.

TÜRK ŞİRKETLERİNİN ULUSLARARASI PİYASALARDAKİ GÜCÜNÜ ARTIRACAK

Zafer Ergezen, "Bu rezervler aynı zamanda Türk şirketlerinin uluslararası piyasalardaki gücünü de artıracaktır. Çünkü bunlar şirketler aracılığı üzerinden çıkıyor. Bu şirketler aynı zamanda halka açık veya uluslararası faaliyet gösteren şirketler oluyor." dedi.

TÜRKİYE'NİN STRATEJİK ROLÜNE KATKISI OLACAKTIR

Türkiye'nin ve Türk şirketlerinin uluslararası arenadaki gücü ve önemine dikkat çeken Ergezen, "Türkiye'nin stratejik anlamda böyle öne çıkması ki; savunma sanayisinde de biliyoruz öne çıkmıştı. Savunma sanayisindeki şirketler Türkiye için çok önemli hale gelmişti. Diğer taraftan doğal gaz ve enerji anlamında Türkiye'nin çok önemli enerji şirketleri ortaya çıktı. Baktığımızda küresel anlamda; Afrika'da olsun Ortadoğu'da olsun önemli enerji şirketleri var. İnşaat şirketleri var. Bunun içerisine madencilik şirketlerinin de katılması Türkiye'nin stratejik ve küresel rolü için de çok önemli bir katkısı olacaktır. " sözlerini kullandı.