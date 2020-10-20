Tuna-1 Kuyusu'ndaki görüntüler sonrası flaş açıklama: Türkiye enerjide kalıpları yıktı

Türkiye 'atılamaz' denilen adımları atarak bağımsız milli enerji ve maden politikasıyla tarihi doğal gaz keşfini gerçekleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumartesi günü Fatih Sondaj Gemisi'nde yaptığı açıklamada, "Sakarya Sahası'nın Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu. Test analiz ve detaylı mühendislik çalışmaları sonunda keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi " diyerek yeni doğal gaz müjdesini duyurmuştu.

SETA Enerji Araştırmaları Direktörlüğü'nden Dr. İsmail Kavaz doğal gaz keşfinin ekonomiye ve Türkiye'ye uluslarası enerji arenasında sağlayacağı avantajları sabah.com.tr için değerlendirdi.

TÜRKİYE İÇİN PAZARLIK GÜCÜ OLUŞTURACAK

Dr. İsmail Kavaz, Türkiye'nin cari açığı üzerindeki en büyük kalemlerden birinin enerji harcamaları olarak öne çıktığını belirterek, yeni keşfin ekonomik olarak Türkiye'ye önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. İsmail Kavaz Türkiye'nin bağlı bulunduğu doğal gaz kontratlarına dikkati çekerek "Bizim Rusya, İran ve Azerbaycan gibi ülkeler ile bazı uzun dönemli doğal gaz kontratlarımız var. Ekonomik olarak bu kaynak cari açığın düşürülmesine katkı sağlayacak. Uzun vadeli doğal gaz alım kontratlarında bu kaynak bir pazarlık gücü oluşturacak. Türkiye'nin 2021 yılında toplam 18,25 milyar metreküp 2025 sonunda ise toplam 38,65 milyar metreküp miktarlarına konu olan doğal gaz alım kontratları sona erecek. Bunların bazıları LNG şeklinde bazıları ise boru hatları ile ithal ettiğimiz gazlar." ifadelerini kullandı.

FATURALARA OLUMLU YANSIYACAK

İsmail Kavaz, doğal gaz keşfi ile kontratlarda Türkiye'nin elinde bir koz olacağını ve indirim alabileceğini belirterek, "Bu da ekonomiye artı bir değer olarak yansıyacak" dedi. Kavaz, yerli kaynağın şebekelere sunulması ile tüketiciler açısından da faturalarda olumlu yansımalar olacağının altını çizdi.

Enerji enflasyonu konusuna da değinen Kavaz, keşfedilen gaz ile birlikte Türkiye'nin yıllık enflasyonunda enerji fiyatlarının etkisinin minimum seviyelere ineceğini söyledi.

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TÜRKİYE ENERJİDE KALIPLARI YIKTI

Türkiye'nin milli enerji ve maden politikaları hakkında da konuşan Kavaz, keşifle birlikte Türkiye'nin kalıpları yıktığını ve yeni keşifler için de bir motivasyon unsuru kazandığını söyledi. Kavaz, "Türkiye yerli arama sondaj gemileri ile kapasitesini kanıtlamıştır. Bu keşif Karadeniz'de keşfedilen en büyük doğal gaz ve dünyada da yılın en büyük ikinci keşfi" sözlerini kullandı.