Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika haberi | Türkiye Petrolleri'nden tarihi paylaşım! İşte Tuna-1 Kuyusu'ndan görüntüler...

Son dakika haberi | Petrolleri'nden tarihi paylaşım! İşte Tuna-1 Kuyusu'ndan görüntüler...

Başkan 'ın haftasonu duyurduğu yeni doğal gaz müjdesi tüm 'yi sevindirmişti. Gelen son dakika haberine göre; Türkiye Petrolleri Tuna-1 kuyusundan görüntüleri paylaştı. Türkiye Petrolleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " 2020 – Tuna-1 Kuyusunda Sondaja Başlandı. 17 Ekim 2020 – Tuna-1 Kuyusu Tamamlandı." denildi.

Giriş Tarihi: 20.10.2020 12:34 Son Güncelleme: 20.10.2020 12:41 ABONE OL
Son dakika haberi | Türkiye Petrolleri'nden tarihi paylaşım! İşte Tuna-1 Kuyusu'ndan görüntüler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın haftasonu duyurduğu yeni doğal gaz müjdesi tüm Türkiye'yi sevindirmişti. Gelen son dakika haberine göre; Türkiye Petrolleri Tuna-1 kuyusundan görüntüleri paylaştı. Türkiye Petrolleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "20 Temmuz 2020 – Tuna-1 Kuyusunda Sondaja Başlandı. 17 Ekim 2020 – Tuna-1 Kuyusu Tamamlandı." denildi.

Son dakika! Türkiye'nin Karadeniz'deki Tuna-1 Kuyusu deniz dibi sondaj çalışması ilk kez böyle görüntülendi | Video

BAŞKAN ERDOĞAN TARİHİ MÜJDEYİ BÖYLE DUYURMUŞTU

Sakarya Sahası'nın Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu. Test analiz ve detaylı mühendislik çalışmaları sonunda keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi.

BUGÜNE KADARKİ EN BÜYÜK HİDROKARBON KAYNAĞI

Uzaktan kumandalı ileri teknoloji ürünü denizaltı robotumuzu da yerli ve milli imkanlarla petrol sektörümüze kazandırdık. Karadeniz'de keşfettiğimiz rezerv, ülkemizin bugüne kadarki en büyük hidrokarbon kaynağıdır.

Devamının da geleceğine inandığım bu keşiflerle inşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığı önemli ölçüde azalacaktır

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Zonguldak'ta büyük müjdeyi duyurdu! Doğal Gaz rezervimiz 405 milyar metreküp oldu

piyasalar
Bakiyem.com Kolaylığı Geliyor!
Bakiyem.com Kolaylığı Geliyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi | Türkiye Petrolleri'nden tarihi paylaşım! İşte Tuna-1 Kuyusu'ndan görüntüler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA