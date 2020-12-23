SON DAKİKA | Gübretaş sahasındaki altın keşfi sonrası büyük heyecan! Tarihe geçecek...

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz'ın duyurduğu gelişme, ilçe halkını da heyecanlandırdı. Dünyanın sayılı maden alanlarından biri olarak tarihe geçmesi beklenen rezervin, milli ve yerli kaynaklarla Tarım Kredi ve Gübretaş iş birliğiyle Maden AŞ tarafından 2 yıl içinde çıkarılması için çalışmalara başlanacak.

Yeni Eskişehir Yolu bölgesinde, 6 milyar dolar civarında değere sahip altın kaynağı olduğu açıklanan maden sahası, havadan drone ile görüntülendi.