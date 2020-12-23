Son dakika: Uğur Şahin'den başa dönme açıklaması

KORONAVİRÜSÜN MUTASYON GEÇİRMESİNDEN KORKMUYORUZ

BNT162b2 aşısının mutasyonlara etkisi konusunda problem görmüyoruz. Bu ilk mutasyona uğrayan bir virüs değil. Bundan önce de değişik değişik mutasyonlar vardı. Onları biz geçmiş mutasyonları, hepsini kontrol ettik ve bir sakınca, bir problem görmüyoruz. Yeni mutasyonları kontrol için iki hafta gerekiyor. Biz çok korkmuyoruz. Kontrol etmemiz lazım ama aşımız bunda etkili olmayacak diye bir konu yok. İngiltere'de mutasyona uğrayan virüs üzerinde henüz yeterli çalışma yok. Bazı insanlar diyor ki daha çabuk insandan insana bulaşıyor. Bilmiyoruz çünkü bilim dosyasında çıkmadı, makale olarak okumadık daha.