SON DAKİKA HABERİ! Corona virüs yasağına rağmen devam ettiler! Geceliği 5 bin liraya kadar çıkıyor

Ancak bu karar eğlence tutkunlarına engel olmadı. Bazı işletmelerin, yasağa rağmen rezervasyonlarına devam ettiği öğrenildi. Geceliği 650 ila 5 bin lira arasında değişen otellerde 4 gece için minimum 15 bini gözden çıkartmak gerekiyor. Grup halinde farklı odalarda konaklanıyor gibi gösterilse de bazı oteller tek bir odada 8 kişinin eğlenmesine izin veriyor.

ODAYA YILBAŞI PASTASI SERVİSİ BİLE VAR

Oteller alınan kararla birlikte yılbaşı eğlencesi düzenlemiyor ancak bazı oteller, müşterilerinin tek bir odada bir araya gelip eğlence düzenlemesine izin veriyor. DHA muhabirinin rezervasyon bilgisi için ulaştığı bir otel yetkilisi ise şu bilgileri paylaştı:

"Sabah, öğle, akşam yemeği, 5 çayı, gece çorbası ve yılbaşı günü odaya pasta servisi ve akşam yemeklerinde 2 kadeh yerli alkol var. Standart konseptimiz bu. 2 apart için 8 kişilik fiyat 15 bin. Eğlenceler iptal, odaya pasta geliyor ama bizim dış alanımız çok geniş. İsterseniz burada aktivitelerde bulunabilirsiniz. Size vereceğimiz apartlar karşılıklı ya da altlı üstü oluyor ve komşu gibi oluyorsunuz. Ya üst katta olabilirsiniz ya alt katta. İstediğiniz gibi takılabilirsiniz."