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Noel haftasında Avrupa'da en çok uçuş yapan şirket oldu

tarafından hazırlanan raporda, Noel haftasında 'nin Avrupa'da en çok uçuş yapan şirket olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 28.12.2020 12:46 ABONE OL
Noel haftasında THY Avrupa'da en çok uçuş yapan şirket oldu

EuroControl tarafından hazırlanan raporda, Noel haftasında THY'nin Avrupa'da en çok uçuş yapan şirket olduğu belirtildi.

Kuruluşun raporuna göre, THY 21-27 Aralık döneminde içinde 553 ortalama günlük uçuşla uçuş sayısının geçen yılın aynı dönemine %54 azaldığını bildirdi. THY'nin arkasında Ryanair 541 uçuşla yer alırken Pegasus 225 uçuşla 8. sırada yer aldı. Pegasus uçuşlarının dönem içinde yıllık %52,0 azaldığı kaydedildi. Verilere göre, dönem içinde günlük ortalama uçuş sayısı %56 düşüş gösterdi.

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Noel haftasında THY Avrupa'da en çok uçuş yapan şirket oldu
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