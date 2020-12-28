Noel haftasında THY Avrupa'da en çok uçuş yapan şirket oldu

EuroControl tarafından hazırlanan raporda, Noel haftasında THY'nin Avrupa'da en çok uçuş yapan şirket olduğu belirtildi.

Kuruluşun raporuna göre, THY 21-27 Aralık döneminde içinde 553 ortalama günlük uçuşla uçuş sayısının geçen yılın aynı dönemine %54 azaldığını bildirdi. THY'nin arkasında Ryanair 541 uçuşla yer alırken Pegasus 225 uçuşla 8. sırada yer aldı. Pegasus uçuşlarının dönem içinde yıllık %52,0 azaldığı kaydedildi. Verilere göre, dönem içinde günlük ortalama uçuş sayısı %56 düşüş gösterdi.

THY'nin Türkiye varışlı dış hatta PCR sonucu ibraz etme uygulaması 30 Aralık'ta başlayacak