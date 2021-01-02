Son dakika haberi: Yüz binlere emeklilik fırsatı! 1 Şubat'ta başlatılacak...

Prim tutarının tebliğ edilmesinin ardından tamamı marta kadar ödenirse sigortalılık aktif hale gelecek. Prim ödemeleri asgari ücret üzerinden yapılıyor. Vefat eden Bağ- Kur'luların yakınları da dul ve yetim aylığı için primleri canlandırmak için başvurabilecek. Bağ-Kur'lu olup da çalışmaya devam edenlerin emekli olabilmesi için 1 Kasım 2020 ile emekli olacakları tarih arasındaki günlerin primlerini yatırması gerekiyor.