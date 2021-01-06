Son dakika haberi | Bankacılıkta yeni dönem başlıyor! O soru artık tarihe karışıyor

Öte yandan bankanın kimlik doğrulamada müşterinin bildiği unsur olarak bir güvenlik sorusu kullanmak istemesi durumunda, bu güvenlik sorusunun resmi kimlik belgesi yerine geçen belgeler üzerinde yer alan bilgilerden birine ilişkin olmaması ve cevabının müşterinin kendisi tarafından belirleniyor olması gerekecek.

İLAVE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ SUNULACAK

Bankalar yeni düzenlemeyle elektronik bankacılık dağıtım kanallarından gerçekleştirilebilecek işlemler için müşterilerine, varsayılan ve müşteri tarafından güncellenebilecek erişim kısıtlamaları, günlük işlem limitleri, güvenli alıcılar listesi gibi ilave güvenlik önlemleri de sunacak.

SAHTE SİTE VE UYGULAMALARA YÖNELİK DİKKAT ÇEKEN DETAY

Yeni yönetmelikte bankaların adı kullanılarak açılan sahte site ve uygulamalara yönelik de dikkat çeken bir detay yer alıyor.