Son dakika haber: Öğrenciler dikkat! Burs ve kredi başvurusu yapanlar için ek süre verildi

Son dakika haberi...Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu, ilk defa burs ve kredi almak için başvuruda bulunan öğrencilerin yoğun talebi üzerine, taahhütname onayıyla ilgili ek süre verileceğini duyurdu.