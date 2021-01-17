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| 'ye bir temsilci daha Linkedin'den! Bakan Yardımcısı Sayan duyurdu...

haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı , Linkedin'in 'ye temsilci atayacağını açıkladı. Bakan Yardımcısı Sayan, "Sosyal ağ sağlayıcılarının temsilci bildirimleri bizi mutlu ediyor. Diğer sağlayıcılardan da aynı hassasiyeti bekliyoruz." dedi.

Giriş Tarihi: 17.1.2021 07:18 Son Güncelleme: 17.1.2021 07:19 ABONE OL
SON DAKİKA | Türkiye'ye bir temsilci daha Linkedin'den! Bakan Yardımcısı Sayan duyurdu...

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Reklam yasağı uygulamasının Resmî Gazetede yayımlanmasına günler kala Linkedin de ülkemize temsilci atayacağını açıkladı. Sosyal ağ sağlayıcılarının temsilci bildirimleri bizi mutlu ediyor. Diğer sağlayıcılardan da aynı hassasiyeti bekliyoruz." dedi.

Bakan Yardımcısı Sayan, "Kamuoyunda sosyal medya yasası olarak bilinen 7253 sayılı kanun 1 Ekim'de yürürlüğe girmişti. Bilindiği gibi temsilci atama sadece Türkiye'de günlük erişimi 1 milyonu geçen sosyal ağlar icin geçerli." dedi

Daha önce VKontakte, YouTube Tiktok ve Dailymotion Türkiye'ye temsilci atayacağını duyurmuştu.

Bakan Yardımcısı Sayan Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tıpkı Avrupa Birliği vatandaşları gibi taciz, siber zorbalık, taklit hesap, özel hayatın gizliliğini ihlal gibi şikayetlerini artık direkt muhataplarına iletecek. Sağlayıcılarda vatandaşlarınızın taleplerini en hızlı şekilde çözüme kavuşturacak.

Sağlayıcılara çağrımız reklam yasağı ya da bant daraltma cezası gelmeden temsilcilerini ülkemizde görevlendirmeleri. Unutmadan; reklam yasağının uygulamasını BDDK, TCMB, VDK ve ilgili tüm kamu kurumları hassasiyetle denetleyecek. Reklam veren şirketlere ayrıca ceza kesilecek.

Daha önce de belirttiğimiz gibi amacımız ne sosyal ağ sağlayıcılarının ne de vatandaşlarımızın ülkemizde sağlanan hizmetlerden mahrum kalmaları değil. Bizler sadece ve sadece ikirciliğin ortadan kalkmasını ve vatandaşlarımızın taleplerinin yerine getirilmesini bekliyoruz."

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SON DAKİKA | Türkiye'ye bir temsilci daha Linkedin'den! Bakan Yardımcısı Sayan duyurdu...
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