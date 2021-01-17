SON DAKİKA | Türkiye'ye bir temsilci daha Linkedin'den! Bakan Yardımcısı Sayan duyurdu...

Bakan Yardımcısı Sayan Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tıpkı Avrupa Birliği vatandaşları gibi taciz, siber zorbalık, taklit hesap, özel hayatın gizliliğini ihlal gibi şikayetlerini artık direkt muhataplarına iletecek. Sağlayıcılarda vatandaşlarınızın taleplerini en hızlı şekilde çözüme kavuşturacak.

Sağlayıcılara çağrımız reklam yasağı ya da bant daraltma cezası gelmeden temsilcilerini ülkemizde görevlendirmeleri. Unutmadan; reklam yasağının uygulamasını BDDK, TCMB, VDK ve ilgili tüm kamu kurumları hassasiyetle denetleyecek. Reklam veren şirketlere ayrıca ceza kesilecek.

Daha önce de belirttiğimiz gibi amacımız ne sosyal ağ sağlayıcılarının ne de vatandaşlarımızın ülkemizde sağlanan hizmetlerden mahrum kalmaları değil. Bizler sadece ve sadece ikirciliğin ortadan kalkmasını ve vatandaşlarımızın taleplerinin yerine getirilmesini bekliyoruz."