Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika haberi | Gübretaş sahasındaki altın keşfi ile ilgili yeni haber! Resmen duyuruldu...

Son dakika haberi | sahasındaki ile ilgili yeni haber! Resmen duyuruldu...

Tarım Kredi iştiraki 'a ait maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit edilmişti. Gelen son dakika haberine göre; Gübretaş'ın Bilecik'teki Söğüt Altın Madeni Projesi ile ilgili kamuoyu ile paylaştığı bilgiler Türkiye Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu tarafından da teyit edildi.

Giriş Tarihi: 20.1.2021 09:20 ABONE OL
Son dakika haberi | Gübretaş sahasındaki altın keşfi ile ilgili yeni haber! Resmen duyuruldu...

Son dakika haberi... Gübretaş'ın Söğüt Altın Madeni Projesi ile ilgili kamuoyu ile paylaştığı bilgiler Türkiye Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) tarafından da teyit edildi. Gübretaş 3.5 milyon onsluk altın keşfi yapmış ve parasal değerinin 6 milyar dolar olduğunu duyurmuştu.

Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bilindiği üzere Şirketimizin 07.12.2020 tarihli KAP açıklamasında, Şirketimize ait Bilecik ili Söğüt ilçesinde bulunan 82050 nolu ruhsat kapsamı maden sahası ile ilgili verilerin bağımsız bir değerlendirme şirketince değerlendirilerek uluslararası standartlara göre raporlanması konusundaki çalışmalar hakkında bilgi verilmiş ve bu çalışmalar kapsamında hazırlanan maden kaynak ve rezerv tahmin sonuçlarına ilişkin açıklama kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Yine aynı açıklamada, bahsi geçen çalışmaların Türkiye Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) standartlarına uygun olarak, UMREK tarafından yetkilendirilen yetkin kişilerce değerlendirilmesi ve UMREK Koduna uygun raporun hazırlanması sürecinin de devam ettiği bildirilmişti.

Halihazırda UMREK yetkin kişilerince yapılan çalışmalar tamamlanmış olup Şirketimizce 07.12.2020 tarihinde kamuoyu ile paylaşılan maden kaynak ve rezervine ilişkin tüm bilgiler UMREK yetkin kişilerince de teyit edilmiştir. Bu kapsamda yetkin kişilerce onaylanan UMREK tablosu ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.

Şirketimizce yapılan muhtelif açıklamalarda da ifade edildiği üzere, Şirketimizce işletilmesi kararlaştırılan Söğüt Altın Madeni Projesine ilişkin teknik çalışmalar sürmekte olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Uzman isimden flaş 'altın keşfi' değerlendirmesi: Türkiye'nin ve Türk şirketlerinin gücünü artıracak
Son dakika haberi | Tarım Kredi'den büyük müjde! 3,5 milyon onsluk altın tespit edildi!

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi | Gübretaş sahasındaki altın keşfi ile ilgili yeni haber! Resmen duyuruldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA