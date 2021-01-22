Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri CHP yandaşı medyanın algı operasyonu elinde patladı! Bakanlıktan 'mobil ekmek büfelerine yasak' iddialarına yalanlama

CHP yandaşı medyanın algı operasyonu elinde patladı! Bakanlıktan 'mobil büfelerine yasak' iddialarına yalanlama

Tarım ve Orman Bakanlığından CHP yandaşı medya organlarında çıkan iddialara yalanlama geldi. , belediyelere ait araçlarla ve belediyelerin kendi büfelerinde satışını yasaklayan bir talimatının ve genelgesinin olmadığını bildirdi.  Bakanlık, "Bu iddialar kamuoyunu yanlış bilgilendirmekle birlikte Bakanlığımızı karalama maksadı taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 22.1.2021 10:16 Son Güncelleme: 22.1.2021 10:25 ABONE OL
CHP yandaşı medyanın algı operasyonu elinde patladı! Bakanlıktan 'mobil ekmek büfelerine yasak' iddialarına yalanlama

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, sosyal medya mecralarında ve kimi basın yayın organlarında "Tarım ve Orman Bakanlığı mobil araçlarda ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) büfelerinde ekmek satışını yasakladı" iddiasıyla yapılan haberler ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

"HABERLER VE PAYLAŞIMLAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal medya mecralarında ve kimi basın yayın organlarında "Tarım ve Orman Bakanlığı mobil araçlarda ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) büfelerinde ekmek satışını yasakladı" iddiasıyla yapılan haberler ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Bu iddiaların kamuoyunu yanlış bilgilendirmekle birlikte, Bakanlığı karalama maksadı taşıdığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 4 Ocak 2012'de yayımlanan 'Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği' ile tüketime sunulan ekmek, ekmek çeşitleri ve ekşi hamur ekmeklerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, muhafaza, taşıma ve pazarlanmasına yönelik özellikler belirlenmiştir. 21 Ocak 2021 tarihli, söz konusu talimat 'Konu: Konutta Ekmek Üretimi Talimat' başlığı altında yayımlanmış bir bildirimdir. Sonuç olarak, Tarım ve Orman Bakanlığının, İBB'nin mobil büfelerle ekmek satışını yasaklayan bir bildirimi/genelgesi söz konusu değildir."

Yalan habercilikte uzmanlaşmış FOX TV bir kez daha çuvalladı! Bakan Varank rakamlarla çürüttü

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
CHP yandaşı medyanın algı operasyonu elinde patladı! Bakanlıktan 'mobil ekmek büfelerine yasak' iddialarına yalanlama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA