Gaziantep’e yerli ve milli tren

Gaziantep'te iki sanayi bölgesi ve şehir merkezini birbirine bağlayacak Gaziray'da kullanılacak tren setleri TURASAŞ tarafından yerli ve milli olarak imal edilecek. Toplamı 2,3 milyar liraya mal olacak projede kullanılacak 32 araçlık tren setlerinin maliyeti ise 47 milyon Euro.

Önceki günlerde yapılan ihaleyi kazanan TURASAŞ ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında düzenlenen protokol imza törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve protokol mensupları katıldı.

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Anadolu'da bir şehre girer girmez o şehrin nizamından, temizliğinden, gelişmişliğinden, tarihi mirasına sahip çıkışından hangi belediyenin yönetimde bulunduğu anlamanın mümkün olduğunu söyledi. Karaismailoğlu " Çünkü bizim geleneğimizde belediyecilikte başarılı olmanın yolu halkla iç içe olmak ve onların ihtiyaçlarına kulak vermektir. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de bu ufka sahip bir anlayışla yönetiliyor.

Hükümet ve belediye el ele vererek pek çok vizyon projesini hayata geçiriyoruz. Bakanlığımız ve beledimiz arasında imzalanan protokolle Bakanlığımız tarafından yapılan Gaziray projesi de bu anlayışın en önemli eserlerinden birisidir. İstanbul'da Marmaray, İzmir'de İzban, Ankara'da Başkentray'ın ardından Gazianteplilere de metro konforunda banliyö hizmeti vermek üzere Gaziray'ı kazandırmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu proje TCDD Genel Müdürlüğümüz ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle 2,3 milyar liralık dev bir yatırım. Gaziantep kent merkezi ile iki sanayi bölgesini birbirine bağlayarak şehir içi trafiğine nefes aldıracaktır. Gaziray çalışmaları kapsamında 26 kilometre, 4 hat demiryolu inşaatı, 16 adet istasyon binası, banliyö ve hızlı tren setlerine uygun depo binası yapıyoruz. Güzergahın 20 kilometresi ile 10 istasyonu tamamladık. Diğer kısımları da yılsonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Projede kullanılacak 32 araçlık, 8 tren seti temini ve montajı için açılan uluslararası ihaleyi Türkiye'nin yerli ve milli TURASAŞ'ın en uygun teklifi vererek kazandığını anımsatan Karaismailoğlu, "Bu ihaleyi milli kuruluşumuzun kazanması ve araçlarımızın yerli kaynaklar kullanılarak yapılacak olması ayrı bir sevinç ve gurur kaynağıdır. TURASAŞ, kendi tekniğimizle, yerli ve milli deneyimlerimizle ürünlerini ortaya koymaktadır. TURASAŞ sayesinde yakın gelecekte lokomotiften vagona, elektrik tren setinden banliyö tren setine kadar neredeyse bütün raylı sistem araçları Türkiye'de yapılıyor ve ihraç ediliyor olacaktır. TURASAŞ'ta Gaziray için yapılacak araçların toplam maliyeti 47 milyon Euro'dur. İşletme hızı 120 kilometre ve araç gövdeleri alüminyum olacak tren setleri toplam bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olacaktır. İlk 2 set 24, setlerin tamamı ise 28. Ayın sonunda teslim edilecektir" diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise kentin büyük bir ihtiyacını karşılayacak bir projenin hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek projeye destekleri için Bakan Karaismailoğlu, Bakan Gül ve Gaziantep milletvekillerine teşekkür etti. Belediyede güçlü bir ekiple çalıştıklarını söyleyen Fatma Şahin, "Tüm çalışmalarımız halkımız yaşam kalitesini daha da yükseltmek içindir. Bu proje ile GATEM sanayi bölgesi ve Organize Sanayi Bölgesi kent ve birbirlerine bağlanacak. Ulaşımda ve maliyetlerde büyük kolaylık sağlanacak" dedi.