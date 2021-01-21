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haberi | Bakan Varank'tan önemli açıklama: Avrupa semalarında uçtuğunu göreceğiz...

haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı , "812 projesine 5 milyar TL'ye yakın destek verdik. 346 projeye teşvik belgesi düzenledik "açıklamasında bulundu. Varank, "Çok yakın zamanda Avrupa semalarında da Türkiye'den satın alınan 'ların ve Anka'ların uçtuğunu göreceğiz." dedi.

AA
Giriş Tarihi: 21.1.2021 10:47 Son Güncelleme: 21.1.2021 11:02 ABONE OL
Son dakika haberi | Bakan Varank'tan önemli açıklama: Avrupa semalarında uçtuğunu göreceğiz...

Son dakika haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "812 savunma sanayii projesine 5 milyar TL'ye yakın destek verdik. 346 projeye teşvik belgesi düzenledik "açıklamasında bulundu.

AVRUPA SEMALARINDA UÇTUĞUNU GÖRECEĞİZ

Bakan Varank, "İnanıyorum ki özellikle son 5 yılda yaptığımız yatırımlar çok kısa süre içinde ülkemizi savunma sanayisinde devler ligine çıkaracak." dedi. Varank, "Çok yakın zamanda Avrupa semalarında da Türkiye'den satın alınan Bayraktar'ların ve Anka'ların uçtuğunu göreceğiz." ifadelerini kullandı

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Son dakika haberi | Bakan Varank'tan önemli açıklama: Avrupa semalarında uçtuğunu göreceğiz...
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