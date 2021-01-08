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haberi: Müjdeyi Başkan vermişti! Tüm testleri başarıyla geçti...

haberi: Başkan Recep Tayyip 'ın müjdesini verdiği (Hava Savunma Füze Sistemi) tüm testleri başarıyla geçti. 'nde çağ atlayan Türkiye'nin önemli projelerinden olan Hisar-A artık seri üretime geçmeye hazır. Hisar-A, TSK'nın kullanmak istediği noktalara konuşlandırılacak. İşte Hisar-A sisteminin müthiş özellikleri...

Giriş Tarihi: 8.1.2021 12:59 Son Güncelleme: 8.1.2021 13:04 ABONE OL
Son dakika haberi: Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! Tüm testleri başarıyla geçti...

Son dakika haberi: "HİSAR-A+", Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonunda, ASELSAN ve Roketsan iş birliğinde yerli ve milli olarak geliştirildi. Testleri başarıyla şekilde tamamlanan hava savunma füze sistemi, envantere girmeye hazır hale geldi.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) koordinasyonuyla ASELSAN ve ROKETSAN tarafından geliştirilen ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi HİSAR-A+'nın envantere giriş öncesi son kabul testinin yapıldığını açıklamıştı.

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HİSAR'IN ÖZELLİKLERİ

Önleme menzili 15 kilometre, önlem irtifası ise 8 kilometre olan "HİSAR-A+" 360 derece etkinlik sağlıyor. Hava savunma füze sistemi, 6 hedefe aynı anda angajman ve ateşleme yeteneğine sahip bulunuyor.

"HİSAR-A+", sabit ve döner kanatlı uçaklar, seyir füzeleri, insansız hava araçları ve havadan karaya atılan füzelere karşı etkin savunmanın yanı sıra, sabit birliklerin ve hareketli zırhlı birliklerin korunmasını da sağlayabiliyor.

Hisar-A+'nın ayrıca hızlı konuşlanma, kısa reaksiyon süresi ve hızlı mevzi değiştirme kabiliyetleri de bulunuyor.

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Son dakika haberi: Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! Tüm testleri başarıyla geçti...
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