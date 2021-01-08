Video Yaşam SON DAKİKA! Milli hava savunma füze sistemi HİSAR-A TSK'da göreve başlıyor | Video

SON DAKİKA! Milli hava savunma füze sistemi HİSAR-A TSK'da göreve başlıyor | Video

SON DAKİKA! Milli hava savunma füze sistemi HİSAR-A TSK'da göreve başlıyor | Video
08.01.2021 | 12:08

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Son dakika haberleri... ASELSAN ve ROKETSAN tarafından geliştirilen ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi HİSAR-A+'nın envantere giriş töreninin ardına TSK'da göreve başlıyor.

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