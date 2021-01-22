Son dakika haberi: Bankacılıkta yeni dönem başlıyor! Bu yıl devreye giriyor...

Son dakika haberi... Elektronik para ve ödeme hizmetleri konusunda telekom operatörlerinden belediyelere kadar 54 kurumun başvurusu var. 2021'de bankalar daha çevik ve maliyet odaklı olurken, fintekler güven peşinde koşacak. Bankacılıkta dijital devrim başlıyor. Tüm bankaların tek uygulamada birleşeceği dijital bankacılık düzenlemesi bu yıl devreye giriyor.