Son dakika haberi | Kuraklık tehlikesi sonrası harekete geçildi! Yeni yapılacak tüm binalarda zorunlu olacak...

TEHLİKE ARZ EDEN BAHÇE DUVARLARINA DÜZEN GETİRİLDİ

Düzenleme ile yoldan yüksek olan parsellerde arkası toprak doldurularak yapılan ve zaman zaman yoğun yağışlar neticesinde yıkılabilen, ayrıca kaldırımlar üzerindeki yaya trafiği üzerinde baskı oluşturan yüksek bahçe duvarlarına da düzen getirildi.

Bundan böyle yol kotu ile aynı seviyedeki ön bahçelerde yapılacak bahçe duvarı yüksekliğinin en fazla 50 santimetre olması, yoldan yüksek olan ön bahçelerde ise duvar yüksekliklerinin ön bahçenin tabii zemin kotunu en fazla 50 santimetre geçebileceği kuralı getirildi.